В России объявили в розыск журналиста Аркадия Бабченко

В карточке Бабченко на сайте МВД РФ не опубликована фотография разыскиваемого, однако ФИО, место и дата рождения, указанные в ней, совпадают с данными журналиста.

В материалах МВД сказано, что Бабченко разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, название которой при этом не уточняется.