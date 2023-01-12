В России объявили в розыск журналиста Аркадия Бабченко

В карточке Бабченко на сайте МВД РФ не опубликована фотография разыскиваемого, однако ФИО, место и дата рождения, указанные в ней, совпадают с данными журналиста.
В материалах МВД сказано, что Бабченко разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, название которой при этом не уточняется.
Бабченко с 2017 года находится за пределами РФ. До 2019 года он жил в Украине, затем сообщил об отъезде из страны. В последние годы журналист негативно высказывается о властях России. В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов, пишет "Медуза".
В настоящее время Бабченко, помимо журналистской деятельности, в качестве волонтера собирает средства и закупает технику и оборудование для украинских защитников.
В июне 2018 года украинские правоохранители сообщили, что Бабченко убит. Спустя сутки стало известно, что убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.