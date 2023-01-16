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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовят несколько сценариев наступления, часть из них – дезинформация. Но Путин не отказался от своей цели – ГУР МО

Юсов предупреждает, что часть слухов о вероятном наступлении российских войск сознательная дезинформация со стороны оккупантов
Юсов предупреждает, что часть слухов о вероятном наступлении российских войск – сознательная дезинформация со стороны оккупантов
Фото: Андрій Юсов / Facebook

У российских военных могут быть подготовлены разные сценарии и направления возможного нападения на Украину. Однако часть информации, которая распространяется оккупантами об этом в публичном пространстве, ложная. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов, "24 канал" обнародовал в YouTube.

"Враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что по состоянию на сейчас это выглядит суицидальным направлением. для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия", – сказал Юсов.

Он отметил, что в ближайшее время угрозы привлечения Беларуси к вторжению России в Украину нет, однако риск существует, и на него следует обращать внимание.

Кроме того, в ГУР МО считают, что президент России Владимир Путин по-прежнему не отказался от своей стратегической цели – геноцидной войны против Украины, уничтожения украинского народа и государства.

"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", – заявил Юсов.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация" и "денацификация". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился.

По состоянию на 15 января 2023 года российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

Бои продолжаются на юге и востоке Украины. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории. 28 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

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