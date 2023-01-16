Оккупанты готовят несколько сценариев наступления, часть из них – дезинформация. Но Путин не отказался от своей цели – ГУР МО

"Враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что по состоянию на сейчас это выглядит суицидальным направлением. для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия", – сказал Юсов.

Он отметил, что в ближайшее время угрозы привлечения Беларуси к вторжению России в Украину нет, однако риск существует, и на него следует обращать внимание.

Кроме того, в ГУР МО считают, что президент России Владимир Путин по-прежнему не отказался от своей стратегической цели – геноцидной войны против Украины, уничтожения украинского народа и государства.

"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", – заявил Юсов.