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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР предупредили о вбросах спецслужбами РФ фейковых новостей с целью подрыва доверия к Украине со стороны Запада

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В украинской разведке призвали представителей СМИ "внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве"
В украинской разведке призвали представителей СМИ "внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве"
Фото: depositphotos.com

В ближайшее время ожидается масштабный вброс Россией фейковых новостей с "привлечением всего спектра современных информационных средств", направленный на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.

Об этом 15 января в Facebook предупредило ГУР Минобороны Украины.

"Российские спецслужбы планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении. – Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о ВСУ и военно-промышленном комплексе нашего государства".

В украинской разведке призвали представителей СМИ "внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0Rio4HuYnCUwUCBzAFrXtb9NTgn3i72c8JNEQTFUUJ7xyDQYwx3mNgGPWBRKctQJhl

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, опубликованном 15 января, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от Запада в ближайшее время.

Заявление Столтенберга прозвучало за несколько дней до очередного заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн" – ожидается, что оно состоится 20 января.

Украина к этому заседанию активно готовится, говорил президент Владимир Зеленский 13 января. По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" стране.

Теги: Россия, СМИ, Украина, экономика, вооружение, разведка, военная помощь, журналисты, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, деятельность, сотрудничество, ГУР Минобороны Украины
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