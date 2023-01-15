В ГУР предупредили о вбросах спецслужбами РФ фейковых новостей с целью подрыва доверия к Украине со стороны Запада

Об этом 15 января в Facebook предупредило ГУР Минобороны Украины.
"Российские спецслужбы планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении. – Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о ВСУ и военно-промышленном комплексе нашего государства".
В украинской разведке призвали представителей СМИ "внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, опубликованном 15 января, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от Запада в ближайшее время.
Заявление Столтенберга прозвучало за несколько дней до очередного заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн" – ожидается, что оно состоится 20 января.
Украина к этому заседанию активно готовится, говорил президент Владимир Зеленский 13 января. По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" стране.