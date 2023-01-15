В ГУР предупредили о вбросах спецслужбами РФ фейковых новостей с целью подрыва доверия к Украине со стороны Запада

В украинской разведке призвали представителей СМИ "внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве" Фото: depositphotos.com

Об этом 15 января в Facebook предупредило ГУР Минобороны Украины.

"Российские спецслужбы планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении. – Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о ВСУ и военно-промышленном комплексе нашего государства".

В украинской разведке призвали представителей СМИ "внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве".