Шустер: Выборы президента в РФ 2024 года – вообще какая-то глупость. Все равно все решится на фронте

В Кремле уже начали подготовку к президентским выборам в 2024 году, и в них примет участие Путин, сообщили СМИ Фото: depositphotos.com

"У него нет будущего, потому что он ничего не умеет. Это же не может длиться вечно. Хорошо. Была хорошая конъюнктура, нефть стоила дорого, газ был нужен. Европа считала, что Россия никогда не начнет никаких войн, что миролюбивая страна. Поэтому не заботились об альтернативных источниках энергии… Но Путин-то сам у власти 20 с лишним лет – он же ничего не умеет… И это становится все более очевидным. Он даже уже и говорить не умеет. Он даже с людьми уже не встречается… Понимаете, вот руками сделать что-то", – отметил Шустер.

Путин, по словам журналиста и телеведущего, – человек из "очень далекого, кровавого прошлого".

"Поэтому… его выборы в 2024-м – это мразь, это какая-то глупость. Все равно все решится на фронте, и в этом нет никаких сомнений. И это не может не решиться положительно для Украины. Просто не может… объективно не может. А дальше… если он [Путин] доживет до этого момента, до своего военного поражения, то он не в президенты будет баллотироваться, он будет выступать совсем с других трибун", – резюмировал Шустер.

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