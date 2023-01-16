Шустер: Выборы президента в РФ 2024 года – вообще какая-то глупость. Все равно все решится на фронте

"У него нет будущего, потому что он ничего не умеет. Это же не может длиться вечно. Хорошо. Была хорошая конъюнктура, нефть стоила дорого, газ был нужен. Европа считала, что Россия никогда не начнет никаких войн, что миролюбивая страна. Поэтому не заботились об альтернативных источниках энергии… Но Путин-то сам у власти 20 с лишним лет – он же ничего не умеет… И это становится все более очевидным. Он даже уже и говорить не умеет. Он даже с людьми уже не встречается… Понимаете, вот руками сделать что-то", – отметил Шустер.
Путин, по словам журналиста и телеведущего, – человек из "очень далекого, кровавого прошлого".
"Поэтому… его выборы в 2024-м – это мразь, это какая-то глупость. Все равно все решится на фронте, и в этом нет никаких сомнений. И это не может не решиться положительно для Украины. Просто не может… объективно не может. А дальше… если он [Путин] доживет до этого момента, до своего военного поражения, то он не в президенты будет баллотироваться, он будет выступать совсем с других трибун", – резюмировал Шустер.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел. Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность президента РФ в 2024 году. В Кремле уже начали подготовку к выборам, и у них примет участие Путин, сообщил 13 января 2023 года российский "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В то же время ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне, и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Зеленский. Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.