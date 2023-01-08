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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британские политики призвали к созданию трибунала для России

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По мнению британских политиков, специальный трибунал усилит давление на президента РФ Владимира Путина
По мнению британских политиков, специальный трибунал усилит давление на президента РФ Владимира Путина
Фото: kremlin.ru

Высокопоставленные британские политики призвали к созданию трибунала по преступлениям России в Украине по образцу Нюрнбергского трибунала, на котором судили нацистских лидеров. Об этом сообщает британская газета The Observer 8 января.

"Мы предлагаем создать специальный трибунал с фокусом на преступлении агрессии", – говорится в заявлении, которое подготовили бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун и британский юрист Филипп Сэндс.

Заявление подписали лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, бывший министр иностранных дел Дэвид Оуэн, бывший лидер Консервативной партии Йен Данкан Смит и другие политики.

В нем говорится, что трибунал должен быть создан для расследования "явно незаконной войны" на тех же принципах, которыми руководствовались союзники, когда они встретились в 1941 году, чтобы заложить основу для Нюрнбергского процесса над нацистскими лидерами.

Сторонники специального трибунала говорят, что он необходим, поскольку Международный уголовный суд не имеет полномочий рассматривать преступление агрессии. ООН определяет акт агрессии как вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любую военную оккупацию.

По мнению политиков, специальный трибунал усилит давление на Россию и ее президента Владимира Путина. Также должна быть рассмотрена роль Беларуси, которая поддержала агрессию РФ, считают они.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Российские войска заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский. Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ

Городские власти Гааги также поддержали эту идею. 4 января представитель Народной партии за свободу и демократию Лотте ван Бастен Батенбург сообщила, что за ее предложение "приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге" проголосовал почти весь горсовет.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления МИД Франции.

Теги: Россия, Беларусь, Великобритания, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Гордон Браун
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