Британские политики призвали к созданию трибунала для России

"Мы предлагаем создать специальный трибунал с фокусом на преступлении агрессии", – говорится в заявлении, которое подготовили бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун и британский юрист Филипп Сэндс.

Заявление подписали лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, бывший министр иностранных дел Дэвид Оуэн, бывший лидер Консервативной партии Йен Данкан Смит и другие политики.

В нем говорится, что трибунал должен быть создан для расследования "явно незаконной войны" на тех же принципах, которыми руководствовались союзники, когда они встретились в 1941 году, чтобы заложить основу для Нюрнбергского процесса над нацистскими лидерами.

Сторонники специального трибунала говорят, что он необходим, поскольку Международный уголовный суд не имеет полномочий рассматривать преступление агрессии. ООН определяет акт агрессии как вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любую военную оккупацию.

По мнению политиков, специальный трибунал усилит давление на Россию и ее президента Владимира Путина. Также должна быть рассмотрена роль Беларуси, которая поддержала агрессию РФ, считают они.