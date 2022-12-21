Юрист МакКью: Специальный трибунал возможен. Это один из путей к правосудию, по которым в целом должны идти украинцы

МакКью о наказании России за войну в Украине: Дорог у правосудия много Фото: EPA

"Специальный трибунал возможен. Это один из путей к правосудию, по которым в целом должны идти украинцы. Но путь к правосудию через трибунал всегда медленный. Он направлен лишь на небольшую группу людей. И, конечно, речь не идет о репарациях, но дело не в этом. Значение трибунала в том, что он оставляет помету в истории – о совершенной большой несправедливости", – сказал он.

МакКью отметил, что это зависит от реальной политики международного сообщества.

"Дорог у правосудия много. Одна из них – международный трибунал. Другая – комитет по репарациям. Третья – юридическая война. Все дороги, по которым вы должны пройти. Нужно пройти каждым путем, потому что украинцы этого заслуживают", – добавил он.

Британский юрист Джейсон МакКью: После вердикта суда мы будем преследовать активы российской военной машины по всему миру. У нас есть огромная команда следователей, в том числе Bellingcat и другие. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО