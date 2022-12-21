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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Юрист МакКью: Специальный трибунал возможен. Это один из путей к правосудию, по которым в целом должны идти украинцы

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МакКью о наказании России за войну в Украине: Дорог у правосудия много
МакКью о наказании России за войну в Украине: Дорог у правосудия много
Фото: EPA

Над Россией возможен специальный судебный процесс за преступления против Украины, но это медленный путь. Об этом сказал глава юридической компании McCue Jury and Partners Джейсон МакКью в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Специальный трибунал возможен. Это один из путей к правосудию, по которым в целом должны идти украинцы. Но путь к правосудию через трибунал всегда медленный. Он направлен лишь на небольшую группу людей. И, конечно, речь не идет о репарациях, но дело не в этом. Значение трибунала в том, что он оставляет помету в истории – о совершенной большой несправедливости", – сказал он.

МакКью отметил, что это зависит от реальной политики международного сообщества.

"Дорог у правосудия много. Одна из них – международный трибунал. Другая – комитет по репарациям. Третья – юридическая война. Все дороги, по которым вы должны пройти. Нужно пройти каждым путем, потому что украинцы этого заслуживают", – добавил он.

Британский юрист Джейсон МакКью: После вердикта суда мы будем преследовать активы российской военной машины по всему миру. У нас есть огромная команда следователей, в том числе Bellingcat и другие. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы по созданию спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Джейсон МакКью
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