Данилов уверен, что после победы Украины свои территории вернут и другие страны, оккупированные РФ

"Мы бы хотели, чтобы страны, которые находятся под оккупацией России, были более активны. Речь и о Грузии, и о других странах. Ну такая наша судьба, что мы сейчас боремся за их независимость. После нашей победы они точно вернут все территории, которые у них наглым образом отобрала Россия", – сказал он.

Данилов также обратил внимание, что Армения отказалась проводить на своей территории военные учения Организации Договора о коллективной безопасности

"Каждая страна выбирает направление движения на сегодняшний день. Вот Армения отказывается проводить учения в этом ОДКБ или как там это у них [называется] – Россия постоянно себе хочет союзы создавать. Они не имеют желания иметь с ними общего языка. Обращаем внимание на то, что происходит у нас в отношении Казахстана. На сегодняшний день, если не дай бог у нас будут какие-то проблемы, Казахстан – следующая страна, которую современная российская террористическая группировка будет хотеть захватить. Они это понимают и поэтому они осторожны", – отметил секретарь СНБО.