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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов уверен, что после победы Украины свои территории вернут и другие страны, оккупированные РФ

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Данилов: Мы сейчас боремся за их независимость
Данилов: Мы сейчас боремся за их независимость
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украина хотела бы более активной позиции стран, чьи территории сейчас находятся под временной оккупацией России, в частности – от Грузии. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью "Суспільному", которое вышло 16 января.

"Мы бы хотели, чтобы страны, которые находятся под оккупацией России, были более активны. Речь и о Грузии, и о других странах. Ну такая наша судьба, что мы сейчас боремся за их независимость. После нашей победы они точно вернут все территории, которые у них наглым образом отобрала Россия", – сказал он. 

Данилов также обратил внимание, что Армения отказалась проводить на своей территории военные учения Организации Договора о коллективной безопасности 

"Каждая страна выбирает направление движения на сегодняшний день. Вот Армения отказывается проводить учения в этом ОДКБ или как там это у них [называется] – Россия постоянно себе хочет союзы создавать. Они не имеют желания иметь с ними общего языка. Обращаем внимание на то, что происходит у нас в отношении Казахстана. На сегодняшний день, если не дай бог у нас будут какие-то проблемы, Казахстан – следующая страна, которую современная российская террористическая группировка будет хотеть захватить. Они это понимают и поэтому они осторожны", – отметил секретарь СНБО.

Контекст:

Под российской оккупацией находятся регионы Грузии Абхазия и Южная Осетия. Также оккупированной РФ территорией ПАСЕ признала часть Молдовы – Приднестровье. 

В Украине по состоянию на 17 января 2023 года российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Грузия, Казахстан, СНБО, Армения, независимость, ОДКБ, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
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