Президент Молдовы: Мы должны помочь Украине выиграть войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности

"Мы верим в демократию, мы ценим демократию, мы хотим быть частью свободного мира и единственное решение – объединиться. Да, это сложно, но мы должны помочь Украине выиграть эту войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности", – сказала Санду.

Президент Молдовы подчеркнула, что не видит "Россию в ближайшем будущем демократической страной, а это значит, что опасность сохраняется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)