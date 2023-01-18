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Президент Молдовы: Мы должны помочь Украине выиграть войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности

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Санду: Мы хотим быть частью свободного мира
Санду: Мы хотим быть частью свободного мира
Фото: ЕРА

Президент Молдовы Майя Санду заявила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Украине нужно помочь выиграть войну с вторгшейся в нее российской армией. Об этом сообщает 18 января NewsMaker.md.

"Мы верим в демократию, мы ценим демократию, мы хотим быть частью свободного мира и единственное решение – объединиться. Да, это сложно, но мы должны помочь Украине выиграть эту войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности", – сказала Санду.

Президент Молдовы подчеркнула, что не видит "Россию в ближайшем будущем демократической страной, а это значит, что опасность сохраняется".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года и российских обстрелов украинской территории пострадала энергосистема Молдовы, связанная с украинской. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии, а в ноябре произошли масштабные отключения.

21 ноября Санду заявила, что из-за российской агрессии против Украины под угрозой оказалась евроинтеграция Молдовы.

В декабре премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица приезжала в Украину и посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Ирпень под Киевом. Гаврилица заявила, что Молдова поддерживает международное расследование военных преступлений РФ на территории Украины. Молдова "была и останется надежным другом и партнером" для Украины, подчеркнула она.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Молдова, Давос, война, война России против Украины, президент, Майя Санду
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