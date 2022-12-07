"Будем поддерживать Украину всем, чем сможем". Премьер Молдовы посетила Бучу и Ирпень и провела встречу со Шмыгалем

Об этом глава правительства Молдовы сообщила в Facebook.
"Своими глазами видела сгоревшие дома, школы, детсады, разбитые дороги. Но больнее всего было видеть кресты в огородах. Ни одно фото или видео не передаст того, что я видела здесь, на месте. Мы решительно и неоднократно осуждали ужасы, творимые российской армией", – написала Гаврилица.
По ее словам, Молдова поддерживает международное расследование военных преступлений РФ на территории Украины.
"Каждый гражданин Украины, особенно дети и женщины, подвергшиеся жестокому и бесчеловечному обращению, заслуживают справедливости в международных уголовных судах", – отметила премьер.
Молдова "была и останется надежным другом и партнером" для Украины, подчеркнула Гаврилица.
"Мы будем поддерживать Украину всем, чем сможем", – добавила она.
В Киеве Гаврилица провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Мы полностью солидарны с украинским народом и продолжим оказывать необходимую помощь более чем 85 тыс. граждан Украины, которые находятся в Республике Молдова. Мы говорили об энергетическом кризисе, который затронул и Украину, и Республику Молдова. Энергетическая инфраструктура Украины повреждена российскими бомбардировками, и необходимы быстрые решения для обеспечения энергоресурсами населения обоих государств", – написала премьер Молдовы в Facebook по итогам переговоров.
Среди прочего, стороны также подчеркнули необходимость расширения приграничной торговли и продолжения совместных проектов транспортного сообщения, а также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования сроком на пять лет.
Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, пострадала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии, а в ноябре произошли масштабные отключения.
23 июня лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии и предоставили Украине и Молдове статус кандидата.