"Будем поддерживать Украину всем, чем сможем". Премьер Молдовы посетила Бучу и Ирпень и провела встречу со Шмыгалем

Молдова "была и останется" надежным "другом и партнером" для Украины, подчеркнула Гаврилица Фото: Natalia Gavrilița PM / Facebook

Об этом глава правительства Молдовы сообщила в Facebook.

"Своими глазами видела сгоревшие дома, школы, детсады, разбитые дороги. Но больнее всего было видеть кресты в огородах. Ни одно фото или видео не передаст того, что я видела здесь, на месте. Мы решительно и неоднократно осуждали ужасы, творимые российской армией", – написала Гаврилица.

По ее словам, Молдова поддерживает международное расследование военных преступлений РФ на территории Украины.

"Каждый гражданин Украины, особенно дети и женщины, подвергшиеся жестокому и бесчеловечному обращению, заслуживают справедливости в международных уголовных судах", – отметила премьер.

Молдова "была и останется надежным другом и партнером" для Украины, подчеркнула Гаврилица.

"Мы будем поддерживать Украину всем, чем сможем", – добавила она.

В Киеве Гаврилица провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы полностью солидарны с украинским народом и продолжим оказывать необходимую помощь более чем 85 тыс. граждан Украины, которые находятся в Республике Молдова. Мы говорили об энергетическом кризисе, который затронул и Украину, и Республику Молдова. Энергетическая инфраструктура Украины повреждена российскими бомбардировками, и необходимы быстрые решения для обеспечения энергоресурсами населения обоих государств", – написала премьер Молдовы в Facebook по итогам переговоров.

Среди прочего, стороны также подчеркнули необходимость расширения приграничной торговли и продолжения совместных проектов транспортного сообщения, а также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования сроком на пять лет.