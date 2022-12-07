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"Будем поддерживать Украину всем, чем сможем". Премьер Молдовы посетила Бучу и Ирпень и провела встречу со Шмыгалем

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Молдова "была и останется" надежным "другом и партнером" для Украины, подчеркнула Гаврилица
Молдова "была и останется" надежным "другом и партнером" для Украины, подчеркнула Гаврилица
Фото: Natalia Gavrilița PM / Facebook

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в ходе визита в Украину 6 декабря посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Ирпень под Киевом.

Об этом глава правительства Молдовы сообщила в Facebook.

"Своими глазами видела сгоревшие дома, школы, детсады, разбитые дороги. Но больнее всего было видеть кресты в огородах. Ни одно фото или видео не передаст того, что я видела здесь, на месте. Мы решительно и неоднократно осуждали ужасы, творимые российской армией", – написала Гаврилица.

По ее словам, Молдова поддерживает международное расследование военных преступлений РФ на территории Украины.

"Каждый гражданин Украины, особенно дети и женщины, подвергшиеся жестокому и бесчеловечному обращению, заслуживают справедливости в международных уголовных судах", – отметила премьер.

Молдова "была и останется надежным другом и партнером" для Украины, подчеркнула Гаврилица.

"Мы будем поддерживать Украину всем, чем сможем", – добавила она.

https://www.facebook.com/NataliaGavrilitaPM/posts/pfbid031ouo4KU8UKHXMbYk31eoRv7EBDM5y99CFgpKM6VzJLhUtLP51qtKtQsymvjGDohjl

В Киеве Гаврилица провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы полностью солидарны с украинским народом и продолжим оказывать необходимую помощь более чем 85 тыс. граждан Украины, которые находятся в Республике Молдова. Мы говорили об энергетическом кризисе, который затронул и Украину, и Республику Молдова. Энергетическая инфраструктура Украины повреждена российскими бомбардировками, и необходимы быстрые решения для обеспечения энергоресурсами населения обоих государств", – написала премьер Молдовы в Facebook по итогам переговоров.

Среди прочего, стороны также подчеркнули необходимость расширения приграничной торговли и продолжения совместных проектов транспортного сообщения, а также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования сроком на пять лет.

https://www.facebook.com/NataliaGavrilitaPM/posts/pfbid0VmMaVmpLqfiv5URor52agmf888DZMTS6e9bbWw6zPJnVkBZpMDsLTb41TW6md5x6l

Контекст:

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, пострадала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии, а в ноябре произошли масштабные отключения.

23 июня лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии и предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Молдова, образование, правительство, переговоры, Ирпень, расследование, Буча, преступление, обстрелы, торговля, школы, визит, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, встреча, соглашение, сотрудничество, энергосистема, Наталья Гаврилица
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