Герасимов заявил, что ЧВК "Вагнер" не подчиняется ему, а боевики Пригожина, возможно, воюют не добровольно

Ступин пытался оказать содействие семье наемника из "Вагнера", пропавшего без вести в Украине. В ЧВК отказались давать информацию, а на запрос в министерство обороны пришел ответ от имени самого Герасимова.
"Организация, именуемая вами как ЧВК "Вагнер", в состав вооруженных сил Российской Федерации не входит", – говорится в документе.
В письме Герасимов отмечает, что минобороны не может помочь родственникам независимо от того, соглашались они служить или оказались на войне "иным способом".
"Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии МО РФ каких-либо контактов родственников ее сотрудников с работодателем (в случае, если такие отношения имели место на добровольной или иной основе)", – написали в Генштабе.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких ее "демилитаризации" и "денацификации".
После начала полномасштабной войны России против Украины основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.
Пригожин в последние полгода не раз подвергал жесткой критике руководство армии РФ и российское военное командование. В январе 2023 года ISW уже отмечал, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер".