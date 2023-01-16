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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российских колониях в ЧВК "Вагнер" начали вербовать заключенных женщин – правозащитница

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По информации Романовой, первых завербованных в колониях женщин уже отправили на фронт
По информации Романовой, первых завербованных в колониях женщин уже отправили на фронт
Фото: svoboda.org

В российских колониях уже вербуют женщин для участия в войне против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер", основанной российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Об этом основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала LRT 13 января.

По ее данным, женщин, завербованных в местах лишения свободы, уже начали отправлять на фронт. Первую группу забрали на войну из Краснодарского края, о дальнейшей судьбе этих наемниц правозащитникам неизвестно.

Также Романова сказала, что "Русь сидящая" получала от женщин письма с просьбами посодействовать их отправке на войну.

Контекст:

Романова рассказывала 14 сентября 2022 года, что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных. По ее данным на 16 ноября, ЧВК "Вагнер" завербовала около 30–35 тыс. заключенных.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, позже появилось видео из колонии, где перед заключенными выступил ПригожинОн называл себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

По данным Reuters на начало 2023 года, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: заключенные, наемники, война России против Украины, Вагнер, женщины, Ольга Романова, ЧВК, колония
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