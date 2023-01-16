В российских колониях в ЧВК "Вагнер" начали вербовать заключенных женщин – правозащитница

По информации Романовой, первых завербованных в колониях женщин уже отправили на фронт Фото: svoboda.org

Об этом основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала LRT 13 января.

По ее данным, женщин, завербованных в местах лишения свободы, уже начали отправлять на фронт. Первую группу забрали на войну из Краснодарского края, о дальнейшей судьбе этих наемниц правозащитникам неизвестно.

Также Романова сказала, что "Русь сидящая" получала от женщин письма с просьбами посодействовать их отправке на войну.