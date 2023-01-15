"Могилизация российских зэков – 77%". Подоляк назвал потери ЧВК "Вагнер"

"О качестве российской "армии". ЧВК "Вагнер" через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) 38 244 человека для использования в геноциде. ВСУ "сняли с учета" (убили, ранили, отправили в без вести или плен) – 29 543. Могилизация зэков на данный момент – 77%", – написал он.

Про якість * «армії»... ПВК «Вагнер» через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ «зняло з обліку» (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація * зеків на зараз – 77%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких ее "демилитаризации" и "денацификации".

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.