В составе ЧВК "Вагнер" воюет четверть российских военных в Украине – СМИ

ЧВК "Вагнер" играет все более значимую роль в российском вторжении в Украину, считает собеседник издания.

В то же время, по мнению западной разведки, военная эффективность вагнеровцев на бахмутском направлении, где сосредоточены их силы, по-прежнему считается ограниченной. Тот же чиновник описывает темпы продвижения как настолько медленные, что "иногда требуются две недели, чтобы взять один дом".

Контекст:

ЧВК "Вагнер" – российское негосударственное вооруженное формирование, созданное и подконтрольное российскому предпринимателю Евгению Пригожину. С 2014 года группа воевала на Донбассе, а затем – в Сирии. После начала полномасштабной войны в Украине вагнеровцы официально воюют на стороне РФ.

В ЧВК "Вагнер" массово вербуют заключенных российских тюрем. Этим в том числе занимается лично Пригожин. В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что он завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом.

В Госдепе считают, что растущая роль российской частной военной компании "Вагнер" говорит об отчаянии в РФ.