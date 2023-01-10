Госдеп: Растущая роль "Вагнера" в РФ попахивает отчаянием

Журналист спросил, как в Госдепартаменте оценивают "растущую роль "Вагнера" и превращение [ее основателя] Евгения Пригожина в альтернативный центр силы в российских вооруженных силах".

"Ну, это определенно попахивает отчаянием. Это, безусловно, свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются ко все более радикальным средствам перебрасывания сил за пределы России в Украину. Сейчас десятки тысяч боевиков связаны не с российскими военными, а с группой "Вагнера". И если посмотреть на предысторию многих из этих бойцов, то это не высококвалифицированные пехотинцы, это заключенные. Во многих случаях это лица, которые были обвинены и осуждены за тяжкие преступления, насильственные преступления – убийства, изнасилования, – которые сейчас воюют в Украине, потому что им пообещали помилование или снисхождение. Это само по себе отвратительно. Правозащитные группы осудили это как незаконное. Мы указали на то, что это попахивает отчаянием. Это не изменит окончательный ход битвы", – заявил Прайс.