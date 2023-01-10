Госдеп: Растущая роль "Вагнера" в РФ попахивает отчаянием

Журналист спросил, как в Госдепартаменте оценивают "растущую роль "Вагнера" и превращение [ее основателя] Евгения Пригожина в альтернативный центр силы в российских вооруженных силах".
"Ну, это определенно попахивает отчаянием. Это, безусловно, свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются ко все более радикальным средствам перебрасывания сил за пределы России в Украину. Сейчас десятки тысяч боевиков связаны не с российскими военными, а с группой "Вагнера". И если посмотреть на предысторию многих из этих бойцов, то это не высококвалифицированные пехотинцы, это заключенные. Во многих случаях это лица, которые были обвинены и осуждены за тяжкие преступления, насильственные преступления – убийства, изнасилования, – которые сейчас воюют в Украине, потому что им пообещали помилование или снисхождение. Это само по себе отвратительно. Правозащитные группы осудили это как незаконное. Мы указали на то, что это попахивает отчаянием. Это не изменит окончательный ход битвы", – заявил Прайс.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.