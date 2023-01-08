В Пентагоне заявили, что "Вагнер" не является независимой от Кремля структурой

"Это, конечно, не традиционные отношения подразделений, как в других подразделениях российской армии. Но в то же время "Вагнер" не является полностью независимой организацией, он, безусловно, действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину, при поддержке и руководстве российских лидеров – кремлевских лидеров и военачальников", – заявила Купер.

Она добавила, что "Вагнер" "очень новаторским образом привлекает ресурсы российского государства.

"В том числе привлекая заключенных и отправляя их в бой, убивая сотни и сотни этих лиц в процессе. Таким образом, это симбиотические отношения, а иногда и координационные отношения", – сказала чиновница.