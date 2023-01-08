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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне заявили, что "Вагнер" не является независимой от Кремля структурой

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Купер: "Вагнер" действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину
Купер: "Вагнер" действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину
Фото: EPA

Российская частная военная компания не является полностью независимой от Кремля. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер на брифинге 6 января, текстовая версия опубликована на сайте Пентагона.

"Это, конечно, не традиционные отношения подразделений, как в других подразделениях российской армии. Но в то же время "Вагнер" не является полностью независимой организацией, он, безусловно, действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину, при поддержке и руководстве российских лидеров – кремлевских лидеров и военачальников", – заявила Купер.

Она добавила, что "Вагнер" "очень новаторским образом привлекает ресурсы российского государства.

"В том числе привлекая заключенных и отправляя их в бой, убивая сотни и сотни этих лиц в процессе. Таким образом, это симбиотические отношения, а иногда и координационные отношения", – сказала чиновница.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины создатель "Вагнера" российский бизнесмен Евгений Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.

В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, война России против Украины, Вагнер, Лора Купер, ЧВК
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