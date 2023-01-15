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Экс-командир ЧВК "Вагнер" сбежал в Норвегию и попросил там убежища – российский правозащитник Осечкин

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Медведев рассказал о "работе" в "Вагнере"
Медведев рассказал о "работе" в "Вагнере"
Скриншот: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube

В Норвегию сбежал бывший командир подразделения частной военной компании "Вагнер" Андрей Медведев, который воевал против Украины, он попросил там убежища. Об этом 15 января сообщил живущий во Франции российский правозащитник, основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Командир [убитого наемника] Евгения Нужина (позывной Кусок) и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев смог покинуть территорию РФ в районе населенного пункта Никель Мурманской области в четверг, 12 января, и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище", – написал он.

Правозащитник назвал произошедшее "успешной эвакуацией".

"Под охраной из местного аэропорта Медведева доставили в Осло, где предоставили проживание в центре для нарушителей миграционного законодательства и в эти дни начинается процедура политического убежища и международной защиты. Впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической организации "Вагнер", который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян", – объяснил Осечкин.

По его словам, к Gulagu.net в декабре 2022 года обратились сам Медведев и его товарищ, которые "попросили помочь избежать внесудебной расправы и "фирменной казни" Пригожина/"Вагнера" с применением кувалды".

"Как мы выяснили, Андрей Медведев покинул боевые позиции ЧВК "Вагнер" сразу после окончания четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года. За эти месяцы Медведев стал очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Евгения Пригожина, которые те совершали в отношении "отказников" – тех, кто отказывался воевать против украинцев и кто хотел покинуть ряды этой якобы добровольной организации, которая де-факто принуждает россиян воевать против Украины под угрозой расстрела. После ухода Медведева из "Вагнера" сам Пригожин и его служба безопасности предпринимали действия с целью поимки Андрея, но теперь Медведев уже вне РФ и он дает подробные показания, которые могут быть использованы в рамках расследования против олигарха Евгения Пригожина и террористической организации, уже убившей более тысячи украинцев и россиян", – заявил Осечкин.

Gulagu.net также опубликовал видео с Медведевым, на котором он рассказывает о своей "службе" в ЧВК, в том числе о казнях.

Контекст:

В СМИ основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина называют "поваром [президента РФ Владимира] Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Норвегия, правозащитники, аэропорт, наемники, война России против Украины, Вагнер, ЧВК, Владимир Осечкин
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