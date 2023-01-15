Экс-командир ЧВК "Вагнер" сбежал в Норвегию и попросил там убежища – российский правозащитник Осечкин

"Командир [убитого наемника] Евгения Нужина (позывной Кусок) и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев смог покинуть территорию РФ в районе населенного пункта Никель Мурманской области в четверг, 12 января, и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище", – написал он.

Правозащитник назвал произошедшее "успешной эвакуацией".

"Под охраной из местного аэропорта Медведева доставили в Осло, где предоставили проживание в центре для нарушителей миграционного законодательства и в эти дни начинается процедура политического убежища и международной защиты. Впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической организации "Вагнер", который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян", – объяснил Осечкин.

По его словам, к Gulagu.net в декабре 2022 года обратились сам Медведев и его товарищ, которые "попросили помочь избежать внесудебной расправы и "фирменной казни" Пригожина/"Вагнера" с применением кувалды".

"Как мы выяснили, Андрей Медведев покинул боевые позиции ЧВК "Вагнер" сразу после окончания четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года. За эти месяцы Медведев стал очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Евгения Пригожина, которые те совершали в отношении "отказников" – тех, кто отказывался воевать против украинцев и кто хотел покинуть ряды этой якобы добровольной организации, которая де-факто принуждает россиян воевать против Украины под угрозой расстрела. После ухода Медведева из "Вагнера" сам Пригожин и его служба безопасности предпринимали действия с целью поимки Андрея, но теперь Медведев уже вне РФ и он дает подробные показания, которые могут быть использованы в рамках расследования против олигарха Евгения Пригожина и террористической организации, уже убившей более тысячи украинцев и россиян", – заявил Осечкин.

Gulagu.net также опубликовал видео с Медведевым, на котором он рассказывает о своей "службе" в ЧВК, в том числе о казнях.