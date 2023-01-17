Президент Сербии призвал Россию прекратить вербовать сербов в ЧВК "Вагнер"

Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы за объявления на сербском языке о наборе в ЧВК "Вагнер" Фото: EPA

Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы в социальных сетях за публикацию рекламных объявлений на сербском языке, в которых ЧВК "Вагнер" призывает добровольцев вступать в свои ряды.

"Почему вы из "Вагнера" звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это против наших правил?" – спросил сербский президент.

Как отмечает Reuters, сербские наемники принимали участие в боевых действиях вместе с пророссийскими силами в Украине в 2014-м и 2015 годах. Точное количество их неизвестно, но, по словам наблюдателей, с 2014 года десятки сербов записались для участия в войне в Украине.

Законодательство Сербии запрещает своим гражданам участвовать в конфликтах за границей, и несколько человек были осуждены за это.