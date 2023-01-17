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Президент Сербии призвал Россию прекратить вербовать сербов в ЧВК "Вагнер"

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Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы за объявления на сербском языке о наборе в ЧВК "Вагнер"
Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы за объявления на сербском языке о наборе в ЧВК "Вагнер"
Фото: EPA

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине. Об этом он сказал 17 января в эфире сербского канала Happy TV.

Вучич раскритиковал российские веб-сайты и группы в социальных сетях за публикацию рекламных объявлений на сербском языке, в которых ЧВК "Вагнер" призывает добровольцев вступать в свои ряды.

"Почему вы из "Вагнера" звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это против наших правил?" – спросил сербский президент.

Как отмечает Reuters, сербские наемники принимали участие в боевых действиях вместе с пророссийскими силами в Украине в 2014-м и 2015 годах. Точное количество их неизвестно, но, по словам наблюдателей, с 2014 года десятки сербов записались для участия в войне в Украине.

Законодательство Сербии запрещает своим гражданам участвовать в конфликтах за границей, и несколько человек были осуждены за это.

Контекст:

О вербовке сербов на войну в Украине 12 января заявлял советник Госдепартамента США Дерек Чолле. По его словам, США с "нетерпением ждут совместной работы с правительством в Белграде и в других местах, где "Вагнер" активен, чтобы положить конец их деятельности".

Российская ЧВК "Вагнер" активно участвует в войне против Украины и задействована не только в боях. По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, военные, Сербия, наемники, Александр Вучич, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Белград
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