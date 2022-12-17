Сербия планирует уменьшить зависимость от российского газа – Bloomberg

Министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович сообщила Bloomberg, что стране важно уменьшить зависимость от России в газовом сегменте, потому что собственных ресурсов недостаточно.

Она рассказала, что Сербия будет внедрять проекты стоимостью "сотни миллионов евро" по поставкам газа из таких стран, как Азербайджан, а также по сообщению с терминалами для сжиженного газа в Греции. Сейчас Сербия участвует в строительстве интерконнектора с Болгарией стоимостью €93 млн, который позволит импортировать газ из Центральной Азии и терминалов сжиженного природного газа на Средиземном море, говорится в материале. Половину стоимости строительства покрывает ЕС.

В то же время Сербия сохранит связи с российским "Газпромом", сказала министр.