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Сербия планирует уменьшить зависимость от российского газа – Bloomberg

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Сербия импортирует газ из России
Сербия импортирует газ из России
Фото: EPA

Сербия рассматривает возможность расширения газовых связей с соседними странами, чтобы уменьшить зависимость от российских потоков. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 16 декабря.

Министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович сообщила Bloomberg, что стране важно уменьшить зависимость от России в газовом сегменте, потому что собственных ресурсов недостаточно.

Она рассказала, что Сербия будет внедрять проекты стоимостью "сотни миллионов евро" по поставкам газа из таких стран, как Азербайджан, а также по сообщению с терминалами для сжиженного газа в Греции. Сейчас Сербия участвует в строительстве интерконнектора с Болгарией стоимостью €93 млн, который позволит импортировать газ из Центральной Азии и терминалов сжиженного природного газа на Средиземном море, говорится в материале. Половину стоимости строительства покрывает ЕС.

В то же время Сербия сохранит связи с российским "Газпромом", сказала министр.

Контекст:

Как отметил Bloomberg, сейчас Сербия импортирует газ из России. "Газпром" продает газ по ценам ниже рыночных и передает через газопровод "Турецкий поток". Кроме того, дочерняя компания "Газпрома" является совладельцем сербского газохранилища "Банатский двор", а "Газпром-нефть" управляет единственным сербским нефтеперерабатывающим заводом NIS.

Теги: Газпром, Россия, газ, Болгария, импорт, Азербайджан, Сербия, газопровод, ЕС
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