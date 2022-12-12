Белковский: Путин всегда остается бизнесменом. Он искренне уверен, что мотив конфликта с США – не демократия, а кто будет поставлять газ в Европу

Для Путина логика больших денег всегда превалирует над всем остальным, считает Белковский (на фото) Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Важнейшая для него [уступка для переговоров по Украине] [...] – обмен активами, разморозка активов, арестованных на Западе, в обмен на полное разблокирование операций с так называемыми недружественными России государствами на российской территории, которые сейчас де-факто арестованы, хотя де-юре это и не так", – сказал Белковский.

По его словам, Путин "всегда остается бизнесменом, кем бы он ни был".

"Для него логика больших денег всегда превалирует над всем остальным. Он искренне уверен, например, что значительная система мотивов конфликта с Соединенными Штатами – это кто будет поставлять газ в Европу, он или США. Ему не кажется, что обсуждается вопрос о демократии, о свободах, о ценностях современного мира – он не верит в их существование особенно и думает, что все это блеф и американские элиты водят за нос все человечество, навязывая свои экономические интересы под видом разговоров о демократии и свободе", – объяснил Белковский.

Политолог считает, что "это была его позиция всегда и [она] нисколько не изменилась к сегодняшнему дню, только укрепилась".

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