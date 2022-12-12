Белковский: Путин всегда остается бизнесменом. Он искренне уверен, что мотив конфликта с США – не демократия, а кто будет поставлять газ в Европу

"Важнейшая для него [уступка для переговоров по Украине] [...] – обмен активами, разморозка активов, арестованных на Западе, в обмен на полное разблокирование операций с так называемыми недружественными России государствами на российской территории, которые сейчас де-факто арестованы, хотя де-юре это и не так", – сказал Белковский.
По его словам, Путин "всегда остается бизнесменом, кем бы он ни был".
"Для него логика больших денег всегда превалирует над всем остальным. Он искренне уверен, например, что значительная система мотивов конфликта с Соединенными Штатами – это кто будет поставлять газ в Европу, он или США. Ему не кажется, что обсуждается вопрос о демократии, о свободах, о ценностях современного мира – он не верит в их существование особенно и думает, что все это блеф и американские элиты водят за нос все человечество, навязывая свои экономические интересы под видом разговоров о демократии и свободе", – объяснил Белковский.
Политолог считает, что "это была его позиция всегда и [она] нисколько не изменилась к сегодняшнему дню, только укрепилась".
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным. Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский уточнил, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".
Аналитики американского Института исследования войны считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления.