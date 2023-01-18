Глава МИД ФРГ выступила за специальный трибунал для России

Бербок выступила за создание чрезвычайного международного трибунала для расследования российских преступлений в Украине Фото: EPA

В своей речи перед членами Гаагской академии международного права Бербок заявила, что такой трибунал должен расследовать вероятные преступления российского руководства для привлечения суду.

Единственной возможностью привлечь Москву к ответственности был бы особый юридический формат, считает Бербок. Это связано с тем, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому Украина и страны Запада опасаются, что Москва может блокировать передачу в МУС дела о российских преступлениях в отношении Украины, воспользовавшись своим правом вето в Совбезе ООН.

Глава германского МИД считает возможным основать трибунал за пределами Украины, но с полномочиями, вытекающими из украинской юрисдикции, пишет "Радио Свобода". К работе, по ее мнению, необходимо привлечь международных прокуроров и судей "для подтверждения беспристрастности и легитимности".

Министр также призвала расширить полномочия МУС рассмотрением преступлений, которые включают агрессию против суверенных государств. По мнению Бербок, было бы достаточным, чтобы государство, в отношении которого были совершены вероятные преступления, признавало МУС.

Поскольку Украина в 2014 году подписала заявление о признании решений суда в Гааге, Бербок полагает, что в случае расширения полномочий МУС он смог бы рассматривать дела в отношении России и создание спецтрибунала тогда не потребуется.