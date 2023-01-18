Глава МИД ФРГ выступила за специальный трибунал для России

В своей речи перед членами Гаагской академии международного права Бербок заявила, что такой трибунал должен расследовать вероятные преступления российского руководства для привлечения суду.
Единственной возможностью привлечь Москву к ответственности был бы особый юридический формат, считает Бербок. Это связано с тем, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому Украина и страны Запада опасаются, что Москва может блокировать передачу в МУС дела о российских преступлениях в отношении Украины, воспользовавшись своим правом вето в Совбезе ООН.
Глава германского МИД считает возможным основать трибунал за пределами Украины, но с полномочиями, вытекающими из украинской юрисдикции, пишет "Радио Свобода". К работе, по ее мнению, необходимо привлечь международных прокуроров и судей "для подтверждения беспристрастности и легитимности".
Министр также призвала расширить полномочия МУС рассмотрением преступлений, которые включают агрессию против суверенных государств. По мнению Бербок, было бы достаточным, чтобы государство, в отношении которого были совершены вероятные преступления, признавало МУС.
Поскольку Украина в 2014 году подписала заявление о признании решений суда в Гааге, Бербок полагает, что в случае расширения полномочий МУС он смог бы рассматривать дела в отношении России и создание спецтрибунала тогда не потребуется.
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.
Городские власти Гааги также поддержали эту идею. 4 января 2023 года представитель Народной партии за свободу и демократию Лотте ван Бастен Батенбург сообщила, что за ее предложение "приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге" проголосовал почти весь горсовет.