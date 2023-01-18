ГОРДОН
 
 
МИР

Глава МИД ФРГ выступила за специальный трибунал для России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бербок выступила за создание чрезвычайного международного трибунала для расследования российских преступлений в Украине
Бербок выступила за создание чрезвычайного международного трибунала для расследования российских преступлений в Украине
Фото: EPA

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Гаагу выступила за создание чрезвычайного международного трибунала для привлечения России к ответственности за войну с Украиной, сообщает 17 января "Радио Свобода".

В своей речи перед членами Гаагской академии международного права Бербок заявила, что такой трибунал должен расследовать вероятные преступления российского руководства для привлечения суду.

Единственной возможностью привлечь Москву к ответственности был бы особый юридический формат, считает Бербок. Это связано с тем, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому Украина и страны Запада опасаются, что Москва может блокировать передачу в МУС дела о российских преступлениях в отношении Украины, воспользовавшись своим правом вето в Совбезе ООН.

Глава германского МИД считает возможным основать трибунал за пределами Украины, но с полномочиями, вытекающими из украинской юрисдикции, пишет "Радио Свобода". К работе, по ее мнению, необходимо привлечь международных прокуроров и судей "для подтверждения беспристрастности и легитимности".

Министр также призвала расширить полномочия МУС рассмотрением преступлений, которые включают агрессию против суверенных государств. По мнению Бербок, было бы достаточным, чтобы государство, в отношении которого были совершены вероятные преступления, признавало МУС.

Поскольку Украина в 2014 году подписала заявление о признании решений суда в Гааге, Бербок полагает, что в случае расширения полномочий МУС он смог бы рассматривать дела в отношении России и создание спецтрибунала тогда не потребуется.

Контекст:

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.

Городские власти Гааги также поддержали эту идею. 4 января 2023 года представитель Народной партии за свободу и демократию Лотте ван Бастен Батенбург сообщила, что за ее предложение "приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге" проголосовал почти весь горсовет.

Теги: Россия, Германия, Украина, Европарламент, Москва, оккупация, ФРГ, Гаага, расследование, преступление, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, Анналена Бербок, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (341492)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (107490)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (94702)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (75683)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (74449)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (45562)
7
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (39019)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (37378)
 
 
 
 