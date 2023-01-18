Зеленский: Мир слышит Украину в Давосе. После этой недели в мире станет больше влиятельных сторонников трибунала по российской агрессии

Он отметил, что 17 января началась работа ежегодного форума в Давосе: "традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки".

"Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста. Я уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов", – сказал президент.

Он подчеркнул, что первая леди Елена Зеленская представила в Давосе все элементы украинской формулы мира. Она включает принципиальный пункт о справедливости, предполагающий полную ответственность российских террористов за все сделанное ими.

"И поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень ощутима. Мы делаем все, чтобы эта поддержка стала действительно глобальной, и чтобы шаги по завершению российской агрессии и возвращению безопасности были предприняты всеми влиятельными участниками международных отношений", – резюмировал Зеленский.



