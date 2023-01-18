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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мир слышит Украину в Давосе. После этой недели в мире станет больше влиятельных сторонников трибунала по российской агрессии

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Зеленский: Поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень ощутима
Зеленский: Поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень ощутима
Фото: president.gov.ua

Украина на Всемирном экономическом форуме в Давосе лоббирует усиление глобального давления на Россию, и чувствует поддержку мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 января, опубликованном его пресс-службой.

Он отметил, что 17 января началась работа ежегодного форума в Давосе: "традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки".

"Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста. Я уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации ущерба от войны за счет российских активов", – сказал президент.

Он подчеркнул, что первая леди Елена Зеленская представила в Давосе все элементы украинской формулы мира. Она включает принципиальный пункт о справедливости, предполагающий полную ответственность российских террористов за все сделанное ими. 

"И поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень ощутима. Мы делаем все, чтобы эта поддержка стала действительно глобальной, и чтобы шаги по завершению российской агрессии и возвращению безопасности были предприняты всеми влиятельными участниками международных отношений", – резюмировал Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/436395791947677/


Контекст:

Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины летом 2022 года. Он отмечал, что существующие судебные учреждения не имеют юрисдикции, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в преступлении агрессии РФ против Украины.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине, сообщили в январе 2023 года в МИД Украины.

Теги: Давос, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, активы, Елена Зеленская, репарации, компенсация
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