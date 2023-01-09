Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным

– Есть ли вероятность того, что Россия будет исключена из Совбеза ООН и какова вероятность создания международного трибунала?
– В ближайшее время Россию никто не исключит из Совбеза ООН. Мне бы хотелось сказать что-то другое, но, к сожалению, я понимаю, что это практически нереально.
Что касается трибунала, он будет создан, и я более чем уверен, что Путин в том числе будет сидеть в этом трибунале. Когда начиналась история [бывшего президента Сербии Слободана] Милошевича, начинали собирать документы по его злодеяниям, он был президентом Сербии, и тогда все говорили, что его никогда сербы не выдадут. И даже если сербы что-то задумают, за него заступится Москва. В результате мы знаем, что он свои дни доживал в тюрьме. Поэтому я более чем уверен, что то же самое будет и с Путиным. Хотя сейчас для многих это выглядит как практически невозможное.
– Пока Путин при власти, реально ли привлечь к ответственности главных действующих лиц этого полномасштабного вторжения?
– Конечно, нет. Ключевой момент — это смерть Путина политическая или физическая. Пока Путин находится при власти, ему деваться некуда, он будет двигаться до последнего. Ему плевать абсолютно на смерти — одна тысяча или 100 тысяч. Политическая или физическая смерть Путина откроет для нас возможность.
– Есть вероятность того, что в Кремле задумают переворот или даже физическую ликвидацию президента России?
– Исключать это невозможно, но пока это больше выглядит как мифологема. Чтобы что-то подобное случилось, нужно иметь высочайший уровень доверия между всеми участниками сговора и нужно понимать, на кого ты ставишь. Пока, я думаю, нет ни первого, ни второго.
– Почему в России сохраняется такой высокий процент поддержки политики Путина?
– Рейтинг Путина более чем высок, но эта цифра не имеет значения. Важно смотреть на цифру опросов о правильном или неправильном направлении движения государства. Здесь мы имеем то, что психологи называют двоемыслием, когда человек одновременно имеет две прямо противоположные точки зрения на один и тот же факт. С одной стороны, вся социология показывает, у россиян нет картины будущего и понимания, куда движется страна. Но в то же время они говорят, что страна движется в правильном направлении, — это 65–68% в среднем по стране.
Ключевой вопрос: удастся ли в этом году холодильнику победить виртуальную радость от вставания с колен? Ситуация такова, что у россиян есть огромный виртуальный страх — страх потери величия.
Пока холодильник более-менее заполнен, это позволяет более-менее чувствовать себя в рамках комфорта. Если мы будем говорить о перспективах 2023 года, есть два важнейших момента: первый — если все будет идти в экономике так, как идет сегодня, то к июню — июлю глубинный россиянин начнет реально чувствовать достаточно серьезные экономические проблемы и станет понимать, что холодильник у него начинает пробуксовывать.
Второй момент — отсутствие побед. Полгода россияне идут от Лисичанска до Бахмута. У них нет поводов для гордости вообще, потому что пока на фронтах у них ничего не получается. Для Путина просто архиважно показать хоть что-то на фронте.
Начнут работать санкции, продолжится закручивание гаек — вот это все вместе к лету даст свой накопительный эффект. И он может вылиться в то, что количество тех, кто говорит, что страна движется в правильном направлении, станет резко уменьшаться.
– Может ли быть смена государственной политики в РФ?
– Пока Путин жив и при власти, никакой смены государственной политики нет и не будет.
— К чему сейчас готовят россиян?
– Думаю, вторая волна мобилизации будет, и она пройдет так же спокойно, как и первая. Никакого сопротивления российского народа не будет. Причин много. Одна из самых важных — полнейшее отсутствие эмпатии. У россиян нет эмпатии даже к тем, кто воюет, к своим: "Я же поддерживаю Путина, этого хватит. Я не должен еще проявлять какое-то сочувствие". Вот точно такая же будет и следующая волна: "300 тысяч взяли. Меня не взяли — вот и хорошо".
Публицист Владимир Пастухов в свое время сказал, что россиян определяют три момента — фатализм, мазохизм и мечтательность. Но я еще сюда добавляю четвертый момент — агрессивность. Она усилена в последнее время в связи с отсутствием вообще причин для гордости. Значит, ты должен либо сдаваться, либо проявлять агрессию. Пока они на стадии агрессии – сдаваться начнут немного позже.
Поэтому никаких волнений по поводу мобилизации в Российской Федерации нет и в ближайшее время не предполагается ни в одном регионе. То, что мы видели в Дагестане, — это случайность.
Что касается всего остального. Ключевой момент для нас — смогут ли россияне где-то найти сложную электронику, в первую очередь чипы. И смогут ли они заручиться поддержкой какой-то более-менее влиятельной страны, которая не побоится давать оружие. Пока, к счастью, этого нет. Пока у них, кроме иранских дронов и расконсервированной белорусской техники, ничего нет. У них нет военных союзников. Если этого не будет, то независимо от того, будет вторая волна мобилизации или нет, это будет сложно для нас, но не критично.
– С министром обороны Сергеем Шойгу уже вопрос закрыт, на него сейчас будут всех собак вешать?
– Нет, пока Путин, я думаю, дал ему еще время и Шойгу остается в обойме. Дело в том, что нельзя поменять и сказать: Мы решили конфликт". После Шойгу нужно поменять еще человек 20–30 высшего руководства, не только военного. А этих людей, во-первых нет, а во-вторых, нужно понимать, что не в характере Путина делать подобные вещи. Он вообще очень тяжело расстается с людьми, поэтому сейчас в виде определенной индульгенции Шойгу сказали: "Ты попробуй еще, ты остаешься в обойме". И пока, я думаю, Шойгу будет оставаться. Более того, насколько я понимаю, [создателю ЧВК "Вагнер" Евгению] Пригожину объяснили, что не нужно так зарываться и наезжать на Шойгу и [начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия] Герасимова.
Второй момент. Мы должны понимать, какая логика у Пригожина: если он уйдет из информационного поля, куда он уже зашел и которое он уже начала раскачивать, ему грозит в том числе и физическая смерть. Он зашел на территорию слишком многих — полиции, министерства юстиции, ФСБ и минобороны. То есть он слишком многим перешел дорогу и это очень многих на самом деле напрягает. Он хочет войти в высший эшелон политики точно так же, как и глава Чечни Рамзан Кадыров. У них одна задача — в следующем избирательном цикле войти в парламент со своими влиятельными группами. Получится или нет, пока сложно сказать, но они над этим работают.
— Тандем Кадыров – Пригожин к чему может привести?
— Это ситуативный тандем, будет ли он дружбой по расчету в будущем, сказать сложно. Кадыров так же, как и Пригожин, имеет достаточно ограниченный ресурс. Они имеют немного денег. Они собираются переступить несколько ступенек и выйти в высшую лигу. У них желание получить минобороны. Но пока им минобороны и Генштаб не отдают. И давайте не забывать, что, согласно российской доктрине, ядерную кнопку должны нажать одновременно три человека — президент, министр обороны и глава Генштаба. Поэтому для него – Путина – настолько важны и Герасимов, и Шойгу, которых он более чем хорошо знает.