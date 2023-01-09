Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным

Путин будет сидеть в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит как практически невозможное

– Есть ли вероятность того, что Россия будет исключена из Совбеза ООН и какова вероятность создания международного трибунала?

– В ближайшее время Россию никто не исключит из Совбеза ООН. Мне бы хотелось сказать что-то другое, но, к сожалению, я понимаю, что это практически нереально.

Что касается трибунала, он будет создан, и я более чем уверен, что Путин в том числе будет сидеть в этом трибунале. Когда начиналась история [бывшего президента Сербии Слободана] Милошевича, начинали собирать документы по его злодеяниям, он был президентом Сербии, и тогда все говорили, что его никогда сербы не выдадут. И даже если сербы что-то задумают, за него заступится Москва. В результате мы знаем, что он свои дни доживал в тюрьме. Поэтому я более чем уверен, что то же самое будет и с Путиным. Хотя сейчас для многих это выглядит как практически невозможное.

– Пока Путин при власти, реально ли привлечь к ответственности главных действующих лиц этого полномасштабного вторжения?

– Конечно, нет. Ключевой момент — это смерть Путина политическая или физическая. Пока Путин находится при власти, ему деваться некуда, он будет двигаться до последнего. Ему плевать абсолютно на смерти — одна тысяча или 100 тысяч. Политическая или физическая смерть Путина откроет для нас возможность.

– Есть вероятность того, что в Кремле задумают переворот или даже физическую ликвидацию президента России?

– Исключать это невозможно, но пока это больше выглядит как мифологема. Чтобы что-то подобное случилось, нужно иметь высочайший уровень доверия между всеми участниками сговора и нужно понимать, на кого ты ставишь. Пока, я думаю, нет ни первого, ни второго.

Никаких волнений по поводу мобилизации в Российской Федерации нет и в ближайшее время не предполагается

– Почему в России сохраняется такой высокий процент поддержки политики Путина?

– Рейтинг Путина более чем высок, но эта цифра не имеет значения. Важно смотреть на цифру опросов о правильном или неправильном направлении движения государства. Здесь мы имеем то, что психологи называют двоемыслием, когда человек одновременно имеет две прямо противоположные точки зрения на один и тот же факт. С одной стороны, вся социология показывает, у россиян нет картины будущего и понимания, куда движется страна. Но в то же время они говорят, что страна движется в правильном направлении, — это 65–68% в среднем по стране.

Ключевой вопрос: удастся ли в этом году холодильнику победить виртуальную радость от вставания с колен? Ситуация такова, что у россиян есть огромный виртуальный страх — страх потери величия.

Пока холодильник более-менее заполнен, это позволяет более-менее чувствовать себя в рамках комфорта. Если мы будем говорить о перспективах 2023 года, есть два важнейших момента: первый — если все будет идти в экономике так, как идет сегодня, то к июню — июлю глубинный россиянин начнет реально чувствовать достаточно серьезные экономические проблемы и станет понимать, что холодильник у него начинает пробуксовывать.

Второй момент — отсутствие побед. Полгода россияне идут от Лисичанска до Бахмута. У них нет поводов для гордости вообще, потому что пока на фронтах у них ничего не получается. Для Путина просто архиважно показать хоть что-то на фронте.

Начнут работать санкции, продолжится закручивание гаек — вот это все вместе к лету даст свой накопительный эффект. И он может вылиться в то, что количество тех, кто говорит, что страна движется в правильном направлении, станет резко уменьшаться.

– Может ли быть смена государственной политики в РФ?

– Пока Путин жив и при власти, никакой смены государственной политики нет и не будет.

— К чему сейчас готовят россиян?

– Думаю, вторая волна мобилизации будет, и она пройдет так же спокойно, как и первая. Никакого сопротивления российского народа не будет. Причин много. Одна из самых важных — полнейшее отсутствие эмпатии. У россиян нет эмпатии даже к тем, кто воюет, к своим: "Я же поддерживаю Путина, этого хватит. Я не должен еще проявлять какое-то сочувствие". Вот точно такая же будет и следующая волна: "300 тысяч взяли. Меня не взяли — вот и хорошо".

Публицист Владимир Пастухов в свое время сказал, что россиян определяют три момента — фатализм, мазохизм и мечтательность. Но я еще сюда добавляю четвертый момент — агрессивность. Она усилена в последнее время в связи с отсутствием вообще причин для гордости. Значит, ты должен либо сдаваться, либо проявлять агрессию. Пока они на стадии агрессии – сдаваться начнут немного позже.

Поэтому никаких волнений по поводу мобилизации в Российской Федерации нет и в ближайшее время не предполагается ни в одном регионе. То, что мы видели в Дагестане, — это случайность.

Что касается всего остального. Ключевой момент для нас — смогут ли россияне где-то найти сложную электронику, в первую очередь чипы. И смогут ли они заручиться поддержкой какой-то более-менее влиятельной страны, которая не побоится давать оружие. Пока, к счастью, этого нет. Пока у них, кроме иранских дронов и расконсервированной белорусской техники, ничего нет. У них нет военных союзников. Если этого не будет, то независимо от того, будет вторая волна мобилизации или нет, это будет сложно для нас, но не критично.

Если Пригожин уйдет из информационного поля, ему грозит в том числе и физическая смерть

– С министром обороны Сергеем Шойгу уже вопрос закрыт, на него сейчас будут всех собак вешать?

– Нет, пока Путин, я думаю, дал ему еще время и Шойгу остается в обойме. Дело в том, что нельзя поменять и сказать: Мы решили конфликт". После Шойгу нужно поменять еще человек 20–30 высшего руководства, не только военного. А этих людей, во-первых нет, а во-вторых, нужно понимать, что не в характере Путина делать подобные вещи. Он вообще очень тяжело расстается с людьми, поэтому сейчас в виде определенной индульгенции Шойгу сказали: "Ты попробуй еще, ты остаешься в обойме". И пока, я думаю, Шойгу будет оставаться. Более того, насколько я понимаю, [создателю ЧВК "Вагнер" Евгению] Пригожину объяснили, что не нужно так зарываться и наезжать на Шойгу и [начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия] Герасимова.

Второй момент. Мы должны понимать, какая логика у Пригожина: если он уйдет из информационного поля, куда он уже зашел и которое он уже начала раскачивать, ему грозит в том числе и физическая смерть. Он зашел на территорию слишком многих — полиции, министерства юстиции, ФСБ и минобороны. То есть он слишком многим перешел дорогу и это очень многих на самом деле напрягает. Он хочет войти в высший эшелон политики точно так же, как и глава Чечни Рамзан Кадыров. У них одна задача — в следующем избирательном цикле войти в парламент со своими влиятельными группами. Получится или нет, пока сложно сказать, но они над этим работают.

— Тандем Кадыров – Пригожин к чему может привести?

— Это ситуативный тандем, будет ли он дружбой по расчету в будущем, сказать сложно. Кадыров так же, как и Пригожин, имеет достаточно ограниченный ресурс. Они имеют немного денег. Они собираются переступить несколько ступенек и выйти в высшую лигу. У них желание получить минобороны. Но пока им минобороны и Генштаб не отдают. И давайте не забывать, что, согласно российской доктрине, ядерную кнопку должны нажать одновременно три человека — президент, министр обороны и глава Генштаба. Поэтому для него – Путина – настолько важны и Герасимов, и Шойгу, которых он более чем хорошо знает.

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