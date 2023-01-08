Совбез ООН вновь соберется на заседание в связи с войной в Украине

Заседание состоится во второй половине дня в формате брифинга. Тема – "Сохранение мира и безопасности Украины".

В январе 2023 года в Совете Безопасности ООН председательствует Япония.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

26 декабря Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.