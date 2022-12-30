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Кулеба об исключении РФ из Совбеза ООН: Куплю попкорн и буду смотреть, как они будут бегать, объяснять, что украинцы глупые и не разбираются в уставе

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Кулеба: Мы открыли дверь шкафа, и все увидели, что там в шкафу не парадная посольская форма, и даже не скелет в форме, а просто куча русского дерьма
Кулеба: Мы открыли дверь шкафа, и все увидели, что там в шкафу не парадная посольская форма, и даже не скелет в форме, а просто куча русского дерьма
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Процесс исключения России из Совета Безопасности ООН не будет быстрым, однако его исход будет благоприятным для Украины. Об этом в опубликованном 30 декабря интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда-то нам рассказывали, что нереально, чтобы Германия дала оружие Украине. Нам рассказывали, что невозможно, что Америка даст Patriot. Когда я был послом в Совете Европы, мне рассказывали, что невозможно исключить Россию оттуда: как же так, как может Совет Европы без России?! Исключили. Мы честно признаем, что начавшийся процесс не будет коротким, но не бывает ничего невозможного, если системно над этим работать. Я всегда очень заточен на результат. Но когда речь идет о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН, меня будет делать счастливым даже сам процесс. Я с удовольствием куплю себе попкорн XXL и буду смотреть, как они будут бегать, объяснять, что украинцы глупые, что украинцы не разбираются в уставе ООН, что на самом деле все легитимно", – сказал Кулеба.

Он пояснил, что своими действиями Украина делегитимизирует РФ и этим "сеет сомнения у всех".

"Мы открыли дверь шкафа, и все увидели, что там в шкафу не парадная посольская форма, и даже не скелет в форме, а просто куча русского дерьма. И сейчас все это знают, и России с этим жить. Когда я впервые где-то весной начал в разговорах с министрами иностранных дел других стран напоминать, что Россия незаконно заняла постоянное место в Совбезе, их реакция была: да ну… Они не знали этого, эту тему похоронили, об этом все забыли. Это было так позорно все сделано, что все поспешили об этом забыть. Мы сейчас очень громко напомнили об этом. Сейчас наше заявление проверяют в десятках министерств иностранных дел, мы расшевелили это логово. Это первый шаг, второй шаг – все скажут: ого, а украинцы реально правы. А третий шаг – это будет стадия гнева – что с этим делать. А потом будет стадия принятия", – подчеркнул глава МИД.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.

В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.

26 декабря Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, СССР, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба
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