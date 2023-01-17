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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак о необходимости трибунала для РФ: В нашем случае справедливость достигается через суд

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Ермак рассказал о необходимости трибунала для военных преступников
Ермак рассказал о необходимости трибунала для военных преступников
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил онлайн на открытии дискуссионной программы проекта Ukraine is You в Давосе, где говорил о важности специального трибунала для России. Об этом он написал в Telegram 17 января.

Он призвал партнеров присоединиться к разработке и применению механизмов, которые позволили бы конфисковать активы России для компенсации за нанесенный войной ущерб.

"Ни одна победа не полна без восстановления справедливости. Это означает, что виновные должны быть наказаны, а ущерб, причиненный ими, должен быть возмещен. В нашем случае справедливость достигается через суд над совершившими военные преступления", – отметил Ермак.

По его словам, важно привлечение к ответственности не только военных, которые совершали преступления на территории Украины, но и высших должностных лиц, которые разожгли войну и дали разрешение на преступление агрессии. Украина знает, как это сделать, но ей требуется поддержка мирового сообщества, подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Генеральная Ассамблея ООН уже признала Россию государством-агрессором, но для наказания высшего политического руководства РФ за преступление агрессии нужен именно специальный международный трибунал, поскольку Международный уголовный суд не имеет соответствующей юрисдикции.

Он отметил, что инициативу по созданию специального трибунала поддерживают ПАСЕ, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Сейм Литвы, парламенты Эстонии, Нидерландов, Чехии и Латвии. Аналогичные решения принимаются в США и Германии. Европейский совет приступил к работе над механизмом создания трибунала.

Глава ОП напомнил, что Россия все еще имеет право вето в Совбезе ООН, поэтому нужно лишить ее каких-либо прав в Организации Объединенных Наций за неоднократное нарушение всех правил международного сообщества.

Ермак привел данные по преступлениям РФ в Украине. Украина зафиксировала 80 тыс. преступлений, совершенных российскими оккупантами, в том числе убийство более 9 тыс. мирных жителей, среди которых 453 ребенка. Это только те факты, которые установлены, на самом деле масштабы гораздо больше, отметил он.

По имеющимся на сегодняшний день данным, Россия разрушила 54 тыс. жилых домов, более 2 тыс. учебных заведений, 418 больниц, 316 памятников культуры, 88 церквей, почти 4 тыс. объектов инфраструктуры. Также в списке – тысячи промышленных предприятий, складов, АЗС, торговых центров и других объектов, и этот список постоянно увеличивается, написал Ермак.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский. Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ

Городские власти Гааги также поддержали эту идею. 4 января представитель Народной партии за свободу и демократию Лотте ван Бастен Батенбург сообщила, что за ее предложение "приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге" проголосовал почти весь горсовет.

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине, сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Теги: Россия, Всемирный экономический форум, Давос, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, трибунал, Андрей Ермак
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