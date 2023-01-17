Ермак о необходимости трибунала для РФ: В нашем случае справедливость достигается через суд

Он призвал партнеров присоединиться к разработке и применению механизмов, которые позволили бы конфисковать активы России для компенсации за нанесенный войной ущерб.

"Ни одна победа не полна без восстановления справедливости. Это означает, что виновные должны быть наказаны, а ущерб, причиненный ими, должен быть возмещен. В нашем случае справедливость достигается через суд над совершившими военные преступления", – отметил Ермак.

По его словам, важно привлечение к ответственности не только военных, которые совершали преступления на территории Украины, но и высших должностных лиц, которые разожгли войну и дали разрешение на преступление агрессии. Украина знает, как это сделать, но ей требуется поддержка мирового сообщества, подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Генеральная Ассамблея ООН уже признала Россию государством-агрессором, но для наказания высшего политического руководства РФ за преступление агрессии нужен именно специальный международный трибунал, поскольку Международный уголовный суд не имеет соответствующей юрисдикции.

Он отметил, что инициативу по созданию специального трибунала поддерживают ПАСЕ, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Сейм Литвы, парламенты Эстонии, Нидерландов, Чехии и Латвии. Аналогичные решения принимаются в США и Германии. Европейский совет приступил к работе над механизмом создания трибунала.

Глава ОП напомнил, что Россия все еще имеет право вето в Совбезе ООН, поэтому нужно лишить ее каких-либо прав в Организации Объединенных Наций за неоднократное нарушение всех правил международного сообщества.

Ермак привел данные по преступлениям РФ в Украине. Украина зафиксировала 80 тыс. преступлений, совершенных российскими оккупантами, в том числе убийство более 9 тыс. мирных жителей, среди которых 453 ребенка. Это только те факты, которые установлены, на самом деле масштабы гораздо больше, отметил он.

По имеющимся на сегодняшний день данным, Россия разрушила 54 тыс. жилых домов, более 2 тыс. учебных заведений, 418 больниц, 316 памятников культуры, 88 церквей, почти 4 тыс. объектов инфраструктуры. Также в списке – тысячи промышленных предприятий, складов, АЗС, торговых центров и других объектов, и этот список постоянно увеличивается, написал Ермак.