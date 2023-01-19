"Это их решение". У Байдена отреагировали на сообщения СМИ об условиях Шольца относительно поставок танков

Так Жан-Пьер прокомментировала сообщения СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, готов поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams.

По ее словам, когда дело доходит до других стран, президент США Джо Байден считает, что каждая из них может и должна принимать собственные, суверенные шаги в области безопасности и поставок оружия Киеву.

"Мы приветствуем недавнее заявление Германии о том, что они направят в Украину боевые машины пехоты и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Мы также поддерживаем принятое в выходные Великобританией решение об отправке танков Challenger в Украину. И мы видели невероятную солидарность народов всего мира в поддержке Украины. Это их – решение каждой страны – принимать собственные суверенные решения по этому поводу", – сказала пресс-секретарь.

18 января немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что Шольц обсуждал эту тему с Байденом по телефону. Издание отметило, что Байден, скорее всего, не взял на себя предложенные канцлером обязательства во время этого разговора.