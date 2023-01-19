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"Это их решение". У Байдена отреагировали на сообщения СМИ об условиях Шольца относительно поставок танков

Страны должны быть независимы в вопросе поддержки Украины, сказала Жан-Пьер
Страны должны быть независимы в вопросе поддержки Украины, сказала Жан-Пьер
Фото: ЕРА

Союзники должны сами определиться в вопросах военной помощи Украине в борьбе против России. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге 18 января, расшифровку приводит сайт администрации американского президента.

Так Жан-Пьер прокомментировала сообщения СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, готов поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams.

По ее словам, когда дело доходит до других стран, президент США Джо Байден считает, что каждая из них может и должна принимать собственные, суверенные шаги в области безопасности и поставок оружия Киеву.

"Мы приветствуем недавнее заявление Германии о том, что они направят в Украину боевые машины пехоты и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Мы также поддерживаем принятое в выходные Великобританией решение об отправке танков Challenger в Украину. И мы видели невероятную солидарность народов всего мира в поддержке Украины. Это их – решение каждой страны – принимать собственные суверенные решения по этому поводу", – сказала пресс-секретарь.

18 января немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что Шольц обсуждал эту тему с Байденом по телефону. Издание отметило, что Байден, скорее всего, не взял на себя предложенные канцлером обязательства во время этого разговора.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.

Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.

Теги: США, Германия, Джо Байден, танки, военная техника, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, Олаф Шольц, Карин Жан-Пьер
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