"Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжелое оружие, и мы вернем наше". Зеленский подтвердил, что Украина будет освобождать Крым

"Это не намерение. Это наша земля. Наша цель – деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым является нашей территорией. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжелое оружие, и мы вернем наше", – подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли у Украины намерение освобождать Крым от российских захватчиков.
По словам украинского лидера, у РФ еще есть возможность выйти с территории Крыма и из всех остальных регионов Украины, которые она оккупировала с 2014 года.
"Потому что никто не говорит, что можно вернуть отношения [между Украиной и РФ], но они [россияне] могут сохранить жизнь своих людей. Я не то что думаю об их жизни – я считаю, что это их жизнь, общество и будущее", – добавил Зеленский.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Затем Россия в результате вторжения на Донбасс оккупировала часть украинских территорий в 2014–2015 годах, поставив руководить ими боевиков "ЛДНР".
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". России удалось оккупировать еще часть украинских территорий, в том числе обеспечить "сухопутный коридор" в Крым по территории Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Он пояснил, что из Мелитополя Запорожской области ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных систем залпового огня HIMARS и других средств поражения.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посоветовал украинцам для летнего отпуска в 2023 году выбирать Крым. Он отметил, что Крым будет возвращен "комбинированным путем: и силой, и дипломатией". По словам Буданова, Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
Американское издание The New York Times 18 января написало, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает помощь Украине в борьбе за Крым.