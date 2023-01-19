"Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжелое оружие, и мы вернем наше". Зеленский подтвердил, что Украина будет освобождать Крым

"Это не намерение. Это наша земля. Наша цель – деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым является нашей территорией. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжелое оружие, и мы вернем наше", – подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли у Украины намерение освобождать Крым от российских захватчиков.

По словам украинского лидера, у РФ еще есть возможность выйти с территории Крыма и из всех остальных регионов Украины, которые она оккупировала с 2014 года.

"Потому что никто не говорит, что можно вернуть отношения [между Украиной и РФ], но они [россияне] могут сохранить жизнь своих людей. Я не то что думаю об их жизни – я считаю, что это их жизнь, общество и будущее", – добавил Зеленский.