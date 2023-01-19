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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США обдумывают помощь Украине в ударах по Крыму – The New York Times

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Украина усилит свои переговорные позиции, если продемонстрирует России свои возможности бить по Крыму, считают в США. В этом могут помочь БМП Bradley
Украина усилит свои переговорные позиции, если продемонстрирует России свои возможности бить по Крыму, считают в США. В этом могут помочь БМП Bradley
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность усиления наступательных возможностей Украины, чтобы помочь ей наносить удары по российским войскам во временно оккупированном Крыму. Таким образом, позиция США в отношении деоккупации Крыма военным путем начала "смягчаться", пишет The New York Times.

По информации NYT, администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах.

Кроме того, указывает издание, в США "рассеялись" опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие. Об этом NYT заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск сохраняется.

Несколько официальных лиц США на условиях анонимности рассказали изданию, что после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по оккупантам в Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации. Теперь у Байдена обдумывают "один из самых смелых своих шагов" – помощь Украине в атаке на полуостров, утверждает NYT.

По данным газеты, американские чиновники обсуждают с украинскими коллегами использование поставляемого американцами оружия – от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley. Не исключено, что с помощью этих вооружений ВСУ попробуют взять под контроль "сухопутный коридор", функционирующий как маршрут снабжения оккупационных войск через временно оккупированные Мелитополь Запорожской области и Мариуполь Донецкой области.

Однако Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые понадобились бы Киеву для нанесения ударов по российским объектам непосредственно на полуострове, отмечает издание. 

При этом NYT подчеркивает, что решением передать боевые машины Bradley американская сторона приблизилась к тому, чтобы помочь непосредственно в наступлении в направлении Крыма, где войска захватчиков встретят  ВСУ интенсивным огнем.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Затем Россия в результате вторжения на Донбасс оккупировала часть украинских территорий в 2014-2015 годах, поставив руководить ими боевиков "ЛДНР".

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины, России удалось оккупировать еще часть украинских территорий, в том числе обеспечить "сухопутный коридор" в Крым по территории Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Он пояснил, что из Мелитополя Запорожской области ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных системам залпового огня HIMARS и других средств поражения.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посоветовал украинцам для летнего отпуска в 2023 году выбирать Крым. Он отметил, что Крым будет возвращен "комбинированным путем: и силой, и дипломатией".

По словам Буданова, Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Джо Байден, Кремль, оккупация, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, вооружение, военная техника, аннексия, военная помощь, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, HIMARS, деоккупация
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