США обдумывают помощь Украине в ударах по Крыму – The New York Times

Украина усилит свои переговорные позиции, если продемонстрирует России свои возможности бить по Крыму, считают в США. В этом могут помочь БМП Bradley Фото: EPA

По информации NYT, администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах.

Кроме того, указывает издание, в США "рассеялись" опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие. Об этом NYT заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск сохраняется.

Несколько официальных лиц США на условиях анонимности рассказали изданию, что после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по оккупантам в Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации. Теперь у Байдена обдумывают "один из самых смелых своих шагов" – помощь Украине в атаке на полуостров, утверждает NYT.

По данным газеты, американские чиновники обсуждают с украинскими коллегами использование поставляемого американцами оружия – от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley. Не исключено, что с помощью этих вооружений ВСУ попробуют взять под контроль "сухопутный коридор", функционирующий как маршрут снабжения оккупационных войск через временно оккупированные Мелитополь Запорожской области и Мариуполь Донецкой области.

Однако Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые понадобились бы Киеву для нанесения ударов по российским объектам непосредственно на полуострове, отмечает издание.

При этом NYT подчеркивает, что решением передать боевые машины Bradley американская сторона приблизилась к тому, чтобы помочь непосредственно в наступлении в направлении Крыма, где войска захватчиков встретят ВСУ интенсивным огнем.