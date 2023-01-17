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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников объяснил, почему Путин угрожает обострить войну в Украине

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Резников убежден, что РФ хочет вынудить Украину к переговорам на условиях оккупантов
Резников убежден, что РФ хочет вынудить Украину к переговорам на условиях оккупантов
Фото: kmu.gov.ua

Российские оккупанты уже знают, что их "специальная военная операция" в Украине провалилась. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью японской телерадиокомпании NHK, опубликованном 17 января.

По мнению главы Минобороны Украины, теперь у российской верхушки только одна цель – сохранить собственный режим.

Резников заявил, что стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации со стороны Москвы. По его словам, россияне "хотят сохранить лицо" и представить себя победителями.

Министр обороны пояснил, что россияне стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины, пытаясь представить свою военную операцию как успешную для своего электората. Он отметил, что российские военные с этой целью стремятся взять под контроль Бахмут, украинский опорный пункт в Донецкой области.

Резников также подчеркнул, что Украина не отступит от своей позиции и начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма Россия начала военную агрессию на востоке Украины и в течение 2014–2015 годов смогла захватить часть территории Донецкой и Луганской областей, поставив руководить ими пророссийских боевиков из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Война, которую в 2022 году начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.

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