Резников объяснил, почему Путин угрожает обострить войну в Украине

По мнению главы Минобороны Украины, теперь у российской верхушки только одна цель – сохранить собственный режим.
Резников заявил, что стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации со стороны Москвы. По его словам, россияне "хотят сохранить лицо" и представить себя победителями.
Министр обороны пояснил, что россияне стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины, пытаясь представить свою военную операцию как успешную для своего электората. Он отметил, что российские военные с этой целью стремятся взять под контроль Бахмут, украинский опорный пункт в Донецкой области.
Резников также подчеркнул, что Украина не отступит от своей позиции и начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма Россия начала военную агрессию на востоке Украины и в течение 2014–2015 годов смогла захватить часть территории Донецкой и Луганской областей, поставив руководить ими пророссийских боевиков из так называемых "ЛНР" и "ДНР".
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
Война, которую в 2022 году начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.