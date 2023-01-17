Резников объяснил, почему Путин угрожает обострить войну в Украине

Резников убежден, что РФ хочет вынудить Украину к переговорам на условиях оккупантов Фото: kmu.gov.ua

По мнению главы Минобороны Украины, теперь у российской верхушки только одна цель – сохранить собственный режим.

Резников заявил, что стратегической целью россиян является сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации со стороны Москвы. По его словам, россияне "хотят сохранить лицо" и представить себя победителями.

Министр обороны пояснил, что россияне стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины, пытаясь представить свою военную операцию как успешную для своего электората. Он отметил, что российские военные с этой целью стремятся взять под контроль Бахмут, украинский опорный пункт в Донецкой области.

Резников также подчеркнул, что Украина не отступит от своей позиции и начнет переговоры с Москвой только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.