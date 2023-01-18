Посольство России в Швеции опубликовало карту Европы, на которой Крым – это Украина

На использованной диппредставительством страны-оккупанта инфографике на тему цен на бензин в разных странах Европы Украина изображена в международно признанных границах – с Крымом и всеми временно оккупированными территориями, которые Россия якобы присоединила.
Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx— Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023
В десятках комментариях под этим постом пользователи Twitter приветствуют публикацию российским посольством подобной карты.
"Крым – это Украина. Рад, что вы согласны", – написал, в частности, пользователь Kevin Castley.
Crimea is Ukraine. Glad you agree.— * Kevin Castley * (@KevinCastley) January 17, 2023
"Чудесно. Спасибо за признание того, что Крым – это Украина", – благодарит пользователь Dita Krauze.
Beautiful. Thank you for admitting that Крим - це Україна * pic.twitter.com/vT4NMNcgun— Dita Krauze * (@ditakrauze) January 17, 2023
"Прекрасно", – резюмировал пользователь Twitter BikiniBodhi
nice pic.twitter.com/4HjHSgmoTA— BikiniBodhi * * * (@BikiniBodhi) January 17, 2023
Оригинал использованной российским посольством инфографики, вероятно, был обнародован 9 января 2023 года в Instagram-аккаунте forummapping.
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Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.