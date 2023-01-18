ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Посольство России в Швеции опубликовало карту Европы, на которой Крым – это Украина

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Украина и большинство стран мира не признают аннексию Крыма Россией
Украина и большинство стран мира не признают аннексию Крыма Россией
Фото: EPA

На верифицированной странице посольства России в Швеции в Twitter 17 января была обнародована карта, на которой Крым обозначен как территория Украины, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На использованной диппредставительством страны-оккупанта инфографике на тему цен на бензин в разных странах Европы Украина изображена в международно признанных границах – с Крымом и всеми временно оккупированными территориями, которые Россия якобы присоединила.

В десятках комментариях под этим постом пользователи Twitter приветствуют публикацию российским посольством подобной карты.

"Крым – это Украина. Рад, что вы согласны", – написал, в частности, пользователь Kevin Castley.

"Чудесно. Спасибо за признание того, что Крым – это Украина", – благодарит пользователь Dita Krauze.

"Прекрасно", – резюмировал пользователь Twitter BikiniBodhi

Оригинал использованной российским посольством инфографики, вероятно, был обнародован 9 января 2023 года в Instagram-аккаунте forummapping.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Теги: Россия, Крым, Украина, Швеция, бензин, захват, аннексия, посольство РФ, Russia, embassy, курьез, война России против Украины, границы, деоккупация
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