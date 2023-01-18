Посольство России в Швеции опубликовало карту Европы, на которой Крым – это Украина

Украина и большинство стран мира не признают аннексию Крыма Россией Фото: EPA

На использованной диппредставительством страны-оккупанта инфографике на тему цен на бензин в разных странах Европы Украина изображена в международно признанных границах – с Крымом и всеми временно оккупированными территориями, которые Россия якобы присоединила.

Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

В десятках комментариях под этим постом пользователи Twitter приветствуют публикацию российским посольством подобной карты.

"Крым – это Украина. Рад, что вы согласны", – написал, в частности, пользователь Kevin Castley.

Crimea is Ukraine. Glad you agree. — * Kevin Castley * (@KevinCastley) January 17, 2023

"Чудесно. Спасибо за признание того, что Крым – это Украина", – благодарит пользователь Dita Krauze.

Beautiful. Thank you for admitting that Крим - це Україна * pic.twitter.com/vT4NMNcgun — Dita Krauze * (@ditakrauze) January 17, 2023

"Прекрасно", – резюмировал пользователь Twitter BikiniBodhi

Оригинал использованной российским посольством инфографики, вероятно, был обнародован 9 января 2023 года в Instagram-аккаунте forummapping.

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