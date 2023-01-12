"Мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать". Подоляк заявил, что Россия может не надеяться на повторение сценария 2014 года

"Еще раз об официальной позиции. Первое – РФ может не надеяться на повторение сценария-2014: "Мы [российские оккупанты] вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать", – написал Подоляк.

Он заверил, что развязанная Россией война закончится на границах Украины 1991 года с "трибуналом, репарациями и пожизненными сроками" для оккупантов.