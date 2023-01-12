"Мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать". Подоляк заявил, что Россия может не надеяться на повторение сценария 2014 года

"Еще раз об официальной позиции. Первое – РФ может не надеяться на повторение сценария-2014: "Мы [российские оккупанты] вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать", – написал Подоляк.
Он заверил, что развязанная Россией война закончится на границах Украины 1991 года с "трибуналом, репарациями и пожизненными сроками" для оккупантов.
Ще раз про офіційну позицію.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 12, 2023
1. Рф може не сподіватись на повторення сценарію-2014 «ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати».
2. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами...
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
Война, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.