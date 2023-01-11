"Популяризатор Украины". В Офисе президента описали Россию в 2022 году

Один из пунктов твита Подоляка: Россия – "дерусификатор мира и Европы" Фото: ЕРА

"Россия в 2022 году: могилизатор своих граждан, промоутер НАТО, популяризатор Украины, дерусификатор мира и Европы, обнулятор российской экономики, архитектор железного занавеса 2.0, реаниматор нацизма. И автор большой геноцидной войны", – написал он.

Росія в 2022 році:

- могілізатор своїх громадян;

- промоутер НАТО;

- популяризатор України;

- дерусифікатор світу та Європи;

- обнулятор російської економіки;

- архітектор залізної завіси 2.0;

- реаніматор нацизму.

І автор великої геноцидної Війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 11, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)