"Популяризатор Украины". В Офисе президента описали Россию в 2022 году

"Россия в 2022 году: могилизатор своих граждан, промоутер НАТО, популяризатор Украины, дерусификатор мира и Европы, обнулятор российской экономики, архитектор железного занавеса 2.0, реаниматор нацизма. И автор большой геноцидной войны", – написал он.
Росія в 2022 році:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 11, 2023
- могілізатор своїх громадян;
- промоутер НАТО;
- популяризатор України;
- дерусифікатор світу та Європи;
- обнулятор російської економіки;
- архітектор залізної завіси 2.0;
- реаніматор нацизму.
І автор великої геноцидної Війни.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
После этого против России значительно ужесточили международные санкции, а Украину поддержали финансово и в плане предоставления военной помощи.
На деоккупированных территориях Украины фиксируются факты массовых военных преступлений оккупантов.