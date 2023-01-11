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"Популяризатор Украины". В Офисе президента описали Россию в 2022 году

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Один из пунктов твита Подоляка: Россия "дерусификатор мира и Европы"
Один из пунктов твита Подоляка: Россия – "дерусификатор мира и Европы"
Фото: ЕРА

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 января в Twitter описал Россию с точкии зрения ее действий в 2022 году.

"Россия в 2022 году: могилизатор своих граждан, промоутер НАТО, популяризатор Украины, дерусификатор мира и Европы, обнулятор российской экономики, архитектор железного занавеса 2.0, реаниматор нацизма. И автор большой геноцидной войны", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

После этого против России значительно ужесточили международные санкции, а Украину поддержали финансово и в плане предоставления военной помощи.

На деоккупированных территориях Украины фиксируются факты массовых военных преступлений оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, нацизм, война, геноцид, война России против Украины, Михаил Подоляк
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