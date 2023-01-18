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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Не могу исключить вариант, что летом мы уже будем в Крыму. Сколько бы я дал процентов? 5%

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В ГУР Минобороны посоветовали украинцам для летнего отпуска в 2023 году выбирать Крым
В ГУР Минобороны посоветовали украинцам для летнего отпуска в 2023 году выбирать Крым
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

ВСУ уже летом могут зайти в оккупированный Россией в 2014 году украинский полуостров Крым.

Такой  вариант в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман не исключил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (интервью было записано до его увольнения из ОПУ).

"Не исключено абсолютно. По логике, по темпам, по планам сторон такой вариант возможен. Это только один вариант развития событий. И это зависит от большого количества факторов, которые трудно оценить", – сказал Арестович.

Одним из них он назвал "реальную боеспособность российских мобилизованных".

"Одни говорят, что не будет она такая, как у элитных российских частей, которые нападали в начале войны и которые мы положили. Другие говорят: "Подождите. Ведь у нас тоже нет уже элитных частей. Наши же тоже кадровые понесли очень большие потери. И мы тоже воюем мобилизованными против мобилизованных. Потому что не надо думать, что их мобилизованные части нарвутся на наши кадровые элитные части, которые сражались в начале войны, имели восьмилетний опыт боевых действий. У нас тоже таких уже мало, потому что большие потери". И противостояние мобилизованных против мобилизованных", – отметил Арестович.

По его словам, никто не знает какую "реальную боеспособность" проявят украинские мобилизованные, а какую – российские.

"При прочих равных по темпам не исключено, что летом мы можем заходить в Крым уже. Но "готовьтесь к купальному сезону в Крыму" – это очень благоприятное развитие событий. Очень. Оно не исключено. Но это когда все точки сомнения разрешились в нашу пользу. Может быть такое? Может. Сколько я дал бы на это процентов? Процентов пять", – резюмировал Арестович.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Он пояснил, что из Мелитополя Запорожской области ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных системам залпового огня HIMARS и других средств поражения.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посоветовал украинцам для летнего отпуска в 2023 году выбирать Крым. Он отметил, что Крым будет возвращен "комбинированным путем: и силой, и дипломатией".

По словам Буданова, Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, мобилизация, Алеся Бацман, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины, интервью, деоккупация
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