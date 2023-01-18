Арестович: Не могу исключить вариант, что летом мы уже будем в Крыму. Сколько бы я дал процентов? 5%

Такой вариант в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман не исключил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (интервью было записано до его увольнения из ОПУ).
"Не исключено абсолютно. По логике, по темпам, по планам сторон такой вариант возможен. Это только один вариант развития событий. И это зависит от большого количества факторов, которые трудно оценить", – сказал Арестович.
Одним из них он назвал "реальную боеспособность российских мобилизованных".
"Одни говорят, что не будет она такая, как у элитных российских частей, которые нападали в начале войны и которые мы положили. Другие говорят: "Подождите. Ведь у нас тоже нет уже элитных частей. Наши же тоже кадровые понесли очень большие потери. И мы тоже воюем мобилизованными против мобилизованных. Потому что не надо думать, что их мобилизованные части нарвутся на наши кадровые элитные части, которые сражались в начале войны, имели восьмилетний опыт боевых действий. У нас тоже таких уже мало, потому что большие потери". И противостояние мобилизованных против мобилизованных", – отметил Арестович.
По его словам, никто не знает какую "реальную боеспособность" проявят украинские мобилизованные, а какую – российские.
"При прочих равных по темпам не исключено, что летом мы можем заходить в Крым уже. Но "готовьтесь к купальному сезону в Крыму" – это очень благоприятное развитие событий. Очень. Оно не исключено. Но это когда все точки сомнения разрешились в нашу пользу. Может быть такое? Может. Сколько я дал бы на это процентов? Процентов пять", – резюмировал Арестович.
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