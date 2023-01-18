В Крым свозят мобилизованных из депрессивных регионов РФ, они "пьют до усрачки" – Чубаров

"В Крыму в последние недели заметно увеличилось количество российских оккупационных войск, большинство из которых размещают на севере Крыма, а также в Советском (Ички), Нижнегорском (Сейлер) и Кировском (Ислям-Терек) районах. Прибывающие российские военнослужащие преимущественно являются уроженцами внутренних депрессивных регионов России", – написал он.
По словам главы Меджлиса, "получая на руки военную зарплату, эти чмобики просаживают их в течение нескольких дней в прилегающих питейных заведениях".
"Как отметил один из местных жителей, "пьют до усрачки", оправдывая это в пьяных разговорах страхом оказаться на передовой. В то же время российские офицеры пытаются обязать местных предпринимателей – владельцев СТО и ремонтных мастерских бесплатно обслуживать военные автомобили и другую технику", – объяснил Чубаров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были деоккупированы части Харьковской и Херсонской областей, бои идут на востоке и юге.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.