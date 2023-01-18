ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крым свозят мобилизованных из депрессивных регионов РФ, они "пьют до усрачки" – Чубаров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прибывшие в Крым россияне боятся оказаться на передовой, отметил Чубаров
Прибывшие в Крым россияне боятся оказаться на передовой, отметил Чубаров
Фото: ЕРА

В оккупированном Крыму увеличилось число россиян, мобилизованных для войны против Украины. Об этом 18 января сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В Крыму в последние недели заметно увеличилось количество российских оккупационных войск, большинство из которых размещают на севере Крыма, а также в Советском (Ички), Нижнегорском (Сейлер) и Кировском (Ислям-Терек) районах. Прибывающие российские военнослужащие преимущественно являются уроженцами внутренних депрессивных регионов России", – написал он.

По словам главы Меджлиса, "получая на руки военную зарплату, эти чмобики просаживают их в течение нескольких дней в прилегающих питейных заведениях".

"Как отметил один из местных жителей, "пьют до усрачки", оправдывая это в пьяных разговорах страхом оказаться на передовой. В то же время российские офицеры пытаются обязать местных предпринимателей – владельцев СТО и ремонтных мастерских бесплатно обслуживать военные автомобили и другую технику", – объяснил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid0QQEsFYQ4vsUx9doQHaeraDvR9X5hSQ7ZShpLFrogaVWVVwMg1KEtjVjbWqhua6TZl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью были деоккупированы части Харьковской и Херсонской областей, бои идут на востоке и юге.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, автомобили, зарплата, война, оккупация, алкоголь, мобилизация, вторжение, депрессия, война России против Украины, предприниматели
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"В этот момент сила вашего духа как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
"В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (349216)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (113842)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (99151)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (76746)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (75767)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (48211)
7
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (47133)
8
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (42542)
 
 
 
 