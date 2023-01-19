Зеленский: Против тысяч российских танков недостаточно только мужества украинских военных и мотивации народа, нужно соответствующее оружие

Зеленский: Достаточно ли того, что дают? Нет, недостаточно. Недостаточно, чтобы действовать быстро Фото: president.gov.ua

"Вопрос танков остается актуальным и очень чувствительным. Он зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит от желания Украины. Мы как можем оказываем политическое давление, но самое главное – что оказываем его аргументированно: против тысяч танков РФ недостаточно только мужества наших военных и мотивации украинского народа. Нужно соответствующее оружие: или иметь большое количество артиллерийских систем, или соответствующее, адекватное количество танков", – сказал Зеленский.

Много стран хотели бы предоставить Украине танки, продолжил он.

"Они мотивированы и поддерживают нас, но они ждут соответствующего документа из тех государств, которые имеют на это право. И вы знаете эти государства. И Польша готова, и, если честно, Финляндия, и Португалия, и Испания, и еще достаточное количество стран, которые готовы обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении", – добавил Зеленский.

Он отметил, что "мы все ждем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии", но не назвал это государство. Зеленский подразумевал, очевидно, Германию, чье согласие необходимо для реэкспорта танков Leopard.

Журналистка на пресс-конференции отметила, что в последние дни партнеры объявляют о предоставлении Украине военной помощи, и спросила, будет ли достаточно этого для прорыва на поле боя.

"Достаточно ли того, что дают? Нет, недостаточно. Недостаточно, чтобы действовать быстро. Скорость и время важны. Каждая минута – это человек. Вот и все. Чем быстрее мы сможем деоккупировать нашу территорию и быть более сильными, тем больше наше государство сохранит своих граждан", – ответил он.

Зеленский добавил, что Украина ждет поддержки партнеров, но и "рассчитывает на свои силы" в этом вопросе.