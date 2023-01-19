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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Против тысяч российских танков недостаточно только мужества украинских военных и мотивации народа, нужно соответствующее оружие

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Зеленский: Достаточно ли того, что дают? Нет, недостаточно. Недостаточно, чтобы действовать быстро
Зеленский: Достаточно ли того, что дают? Нет, недостаточно. Недостаточно, чтобы действовать быстро
Фото: president.gov.ua

Вопрос предоставления Украине танков западного образца остается актуальным, сделать такой шаг готовы многие страны, но они ждут соответствующих документов от государства, где эти танки производят. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 19 января на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, трансляция велась в YouTube.

"Вопрос танков остается актуальным и очень чувствительным. Он зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит от желания Украины. Мы как можем оказываем политическое давление, но самое главное – что оказываем его аргументированно: против тысяч танков РФ недостаточно только мужества наших военных и мотивации украинского народа. Нужно соответствующее оружие: или иметь большое количество артиллерийских систем, или соответствующее, адекватное количество танков", – сказал Зеленский. 

Много стран хотели бы предоставить Украине танки, продолжил он.

"Они мотивированы и поддерживают нас, но они ждут соответствующего документа из тех государств, которые имеют на это право. И вы знаете эти государства. И Польша готова, и, если честно, Финляндия, и Португалия, и Испания, и еще достаточное количество стран, которые готовы обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении", – добавил Зеленский. 

Он отметил, что "мы все ждем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии", но не назвал это государство. Зеленский подразумевал, очевидно, Германию, чье согласие необходимо для реэкспорта танков Leopard. 

Журналистка на пресс-конференции отметила, что в последние дни партнеры объявляют о предоставлении Украине военной помощи, и спросила, будет ли достаточно этого для прорыва на поле боя. 

"Достаточно ли того, что дают? Нет, недостаточно. Недостаточно, чтобы действовать быстро. Скорость и время важны. Каждая минута – это человек. Вот и все. Чем быстрее мы сможем деоккупировать нашу территорию и быть более сильными, тем больше наше государство сохранит своих граждан", – ответил он. 

Зеленский добавил, что Украина ждет поддержки партнеров, но и "рассчитывает на свои силы" в этом вопросе. 

Контекст:

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года СШАГермания и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, которые также называют колесными танками

Первой страной, которая решила предоставить Украине основные танки западного образца, стала Великобритания. 14 танков Challenger 2, а также гаубицы, бронемашины и снаряды вошли в пакет помощи, о котором объявили 16 января. 

Кроме того, 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил о создании коалиции, которая передаст Украине немецкие танки Leopard. Польша является одним из участников коалиции и намерена передать Украине роту Leopard, сказал он. По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Польша, Португалия, Испания, танки, Финляндия, военная техника, артиллерия, бронетехника, Владимир Зеленский, война России против Украины
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