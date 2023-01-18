Украине гарантировали уже три батареи Patriot, это только начало – Зеленский

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине защищаться от российского террора, а также отметил, что именно сегодня прозвучала важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк! То есть имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО", – сказал президент.

Он добавил, что обсудил сегодня оборонное сотрудничество с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Активно готовимся к новой встрече в формате "Рамштайн". Готовим и новые важные дипломатические шаги – обсудили их сегодня тоже", – отметил Зеленский.

О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте заявил 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом, не уточняя формат и объем помощи.