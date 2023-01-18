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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине гарантировали уже три батареи Patriot, это только начало – Зеленский

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Зеленский: Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО
Зеленский: Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО
Фото: president.gov.ua

Нидерланды предоставят Украине еще одну батарею Patriot, третью после обещанных Америкой и Германией. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 17 января, опубликованном его пресс-службой.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине защищаться от российского террора, а также отметил, что именно сегодня прозвучала важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк! То есть имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО", – сказал президент.

Он добавил, что обсудил сегодня оборонное сотрудничество с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Активно готовимся к новой встрече в формате "Рамштайн". Готовим и новые важные дипломатические шаги – обсудили их сегодня тоже", – отметил Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/436395791947677/

О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте заявил 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом, не уточняя формат и объем помощи.

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение управлению системами Patriot. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, учеба займет 10 недель.

Теги: Нидерланды, ПВО, военная помощь, Марк Рютте, Владимир Зеленский, война России против Украины, ЗРК Patriot
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