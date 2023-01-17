Зеленский в день 31-й годовщины установления дипотношений с ФРГ обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки Украины

Украина ценит принятые в начале 2023 года важные оборонные решения руководства Германии, отметил Зеленский в беседе со Штайнмайером Фото: bundespraesident.de

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.

"Украина ценит принятые в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России", – написал Зеленский.

Президент рассказал, что в ходе беседы со Штайнмайером обсудил "ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира".

"Надеемся на лидерскую роль Германии в имплементации нашей формулы мира", – подчеркнул глава Украинского государства, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

Зеленский выразил благодарность ФРГ "за помощь, которая сделала нашу армию сильнее, за финансовую поддержку".

"Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии за убежище для украинцев в этот трудный период", – отметил президент Украины.

Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся в годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и ФРГ, указывается на сайте президента Германии.

"Два президента согласились, что немецко-украинские отношения никогда не были такими тесными и важными за 31 год, как сейчас перед лицом агрессивной войны со стороны России", – говорится в сообщении.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия "твердо стоит" на стороне Украины.

"Мы поддерживаем Украину в политическом, гуманитарном, финансовом, военном отношении – тем, что мы можем и что необходимо, в координации с нашими союзниками. Мы будем продолжать это делать и в дальнейшем", – заверил президент ФРГ.

О решении ФРГ поставить Украине около 40 БМП Marder и батарею ЗРК Patriot стало известно по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом 5 января.

В 2022 году Германия предоставила Украине помощь на сумму более €12 млрд "и продолжит этот курс в 2023 году", заявил Шольц 6 января.