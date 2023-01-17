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Зеленский в день 31-й годовщины установления дипотношений с ФРГ обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки Украины

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Украина ценит принятые в начале 2023 года важные оборонные решения руководства Германии, отметил Зеленский в беседе со Штайнмайером
Украина ценит принятые в начале 2023 года важные оборонные решения руководства Германии, отметил Зеленский в беседе со Штайнмайером
Фото: bundespraesident.de

Президент Украины Владимир Зеленский 17 января провел встречу в формате видеоконференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.  

"Украина ценит принятые в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России", – написал Зеленский.

Президент рассказал, что в ходе беседы со Штайнмайером обсудил "ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира".

"Надеемся на лидерскую роль Германии в имплементации нашей формулы мира", – подчеркнул глава Украинского государства, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

Зеленский выразил благодарность ФРГ "за помощь, которая сделала нашу армию сильнее, за финансовую поддержку".

"Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии за убежище для украинцев в этот трудный период", – отметил президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02xpBTwosEcXFg1ysTXNSifButTuMZmyH5wgK7iY553yJ7VnA3DucvNMJCS2jruGABl

Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся в годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и ФРГ, указывается на сайте президента Германии.

"Два президента согласились, что немецко-украинские отношения никогда не были такими тесными и важными за 31 год, как сейчас перед лицом агрессивной войны со стороны России", – говорится в сообщении.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия "твердо стоит" на стороне Украины.

"Мы поддерживаем Украину в политическом, гуманитарном, финансовом, военном отношении – тем, что мы можем и что необходимо, в координации с нашими союзниками. Мы будем продолжать это делать и в дальнейшем", – заверил президент ФРГ.

О решении ФРГ поставить Украине около 40 БМП Marder и батарею ЗРК Patriot стало известно по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом 5 января.

В 2022 году Германия предоставила Украине помощь на сумму более €12 млрд "и продолжит этот курс в 2023 году", заявил Шольц 6 января.

Контекст:

20 января состоится восьмое заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн".

Украина к этому заседанию активно готовится, говорил Зеленский 13 января. По его словам, "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" Украине. 

Еще до "Рамштайна" Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

11 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Киеву немецкие танки. "Это произойдет в любом случае – это лишь вопрос времени", – считает Кулеба.

В МИД Украины также предложили Германии передать 93 самолета Tornadо, которые выведут из эксплуатации.

С призывом увеличить поставки вооружения Украине в преддверии "Рамштайна" выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас решающая стадия войны, поэтому нужно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы".

Теги: Россия, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, переговоры, вооружение, военная помощь, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, украинцы, убежище, война России против Украины, президент, встреча
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