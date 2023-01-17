Зеленский в день 31-й годовщины установления дипотношений с ФРГ обсудил со Штайнмайером наращивание оборонной поддержки Украины

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.
"Украина ценит принятые в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России", – написал Зеленский.
Президент рассказал, что в ходе беседы со Штайнмайером обсудил "ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира".
"Надеемся на лидерскую роль Германии в имплементации нашей формулы мира", – подчеркнул глава Украинского государства, его цитирует пресс-центр Офиса президента.
Зеленский выразил благодарность ФРГ "за помощь, которая сделала нашу армию сильнее, за финансовую поддержку".
"Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии за убежище для украинцев в этот трудный период", – отметил президент Украины.
Разговор Зеленского и Штайнмайера состоялся в годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и ФРГ, указывается на сайте президента Германии.
"Два президента согласились, что немецко-украинские отношения никогда не были такими тесными и важными за 31 год, как сейчас перед лицом агрессивной войны со стороны России", – говорится в сообщении.
Штайнмайер подчеркнул, что Германия "твердо стоит" на стороне Украины.
"Мы поддерживаем Украину в политическом, гуманитарном, финансовом, военном отношении – тем, что мы можем и что необходимо, в координации с нашими союзниками. Мы будем продолжать это делать и в дальнейшем", – заверил президент ФРГ.
О решении ФРГ поставить Украине около 40 БМП Marder и батарею ЗРК Patriot стало известно по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом 5 января.
В 2022 году Германия предоставила Украине помощь на сумму более €12 млрд "и продолжит этот курс в 2023 году", заявил Шольц 6 января.
20 января состоится восьмое заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн".
Украина к этому заседанию активно готовится, говорил Зеленский 13 января. По его словам, "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" Украине.
Еще до "Рамштайна" Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
11 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Киеву немецкие танки. "Это произойдет в любом случае – это лишь вопрос времени", – считает Кулеба.
В МИД Украины также предложили Германии передать 93 самолета Tornadо, которые выведут из эксплуатации.
С призывом увеличить поставки вооружения Украине в преддверии "Рамштайна" выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас решающая стадия войны, поэтому нужно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы".