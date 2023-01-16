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Мельник: Предлагаю Германии передать Украине 93 самолета Tornadо, которые выведут из эксплуатации

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Самолет был разработан немецкой фирмой
Самолет был разработан немецкой фирмой
Фото: wikipedia.org

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник 15 января через Twitter внес "творческое предложение" передать Украине списываемые в Германии реактивные истребители-бомбардировщики третьего поколения Panavia Tornado.

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены на F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину, канцлер?" – написал дипломат.

Panavia Tornado – двухместный многоцелевой боевой реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов немецкой фирмой Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Самолет является одной из основных боевых машин НАТО, существует в модификациях истребитель-бомбардировщик (Tornado IDS), перехватчик (Tornado ADV), разведчик (Tornado ECR).

Контекст:

Заявление Мельника сделано за несколько дней до очередного заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн" – ожидается, что оно состоится 20 января.

Украина к этому заседанию активно готовится, говорил президент Владимир Зеленский 13 января. По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" стране. 

Еще до "Рамштайна" Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины).

С призывом увеличить поставки вооружения Украине в преддверии "Рамштайна" выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас решающая стадия войны, поэтому нужно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, оружие, самолет, вооружение, истребители, самолеты, Андрей Мельник, дипломаты, бундесвер, канцлер
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