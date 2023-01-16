Мельник: Предлагаю Германии передать Украине 93 самолета Tornadо, которые выведут из эксплуатации

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены на F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину, канцлер?" – написал дипломат.

I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.

Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLAS — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2023

Panavia Tornado – двухместный многоцелевой боевой реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов немецкой фирмой Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Самолет является одной из основных боевых машин НАТО, существует в модификациях истребитель-бомбардировщик (Tornado IDS), перехватчик (Tornado ADV), разведчик (Tornado ECR).