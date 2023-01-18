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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Устанавливаются виновные в ударе по Днепру, все завершится приговорами для российских убийц – Зеленский

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Зеленский: Когда мы выгоним оккупантов с нашей земли, будет только вопросом времени, когда прозвучат приговоры для российских убийц
Зеленский: Когда мы выгоним оккупантов с нашей земли, будет только вопросом времени, когда прозвучат приговоры для российских убийц
Фото: president.gov.ua

Украина нарабатывает необходимые материалы для судебных процессов против российских террористов, в том числе виновных в ракетном ударе по Днепру 14 января, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении 17 января, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня завершилась спасательная операция в Днепре. 79 человек были ранены или травмированы этим российским ударом. В перечне погибших – 45 украинцев и украинок, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего 11 месяцев... Маленькие дети и мирные люди для России – враги. Очевидно, это могло произойти только потому, что Россия превратилась во врага всего человечества", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться от террора, в частности, предоставляет средства ПВО.

Президент отметил также, что провел сегодня совещание с участием генпрокурора и министра внутренних дел по установлению виновных в ударе по Днепру.

"Каждый день становится больше фактической информации и юридических шагов нашего государства. А завершится все это приговорами для всех этих российских убийц... Когда мы выгоним оккупантов с нашей земли, будет только вопросом времени, когда вернется справедливость, когда прозвучат приговоры для российских убийц", – сказал Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/436395791947677/


Контекст:

В результате российского ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома.

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22. У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара в Днепре была завершена днем 17 января. Она продолжалась 69 часов. В настоящее время известно о 45-ти погибших, среди них – шесть детей. 79 человек (16 из них – дети) получили ранения, уточнили в ГСЧС.

По состоянию на 13.30 17 января пропавшими без вести считались 20 человек (из них три ребенка), тела 15 погибших не идентифицированы. Жертв ракетного удара РФ по Днепру будет более 50, есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились", считает мэр города Борис Филатов.

Теги: Днепр, приговор, жертвы, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, погибшие
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