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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Весомое усиление". Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за намерение предоставить Украине ЗРК Patriot

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Зеленский премьеру Нидерландов: Двигаемся вместе вперед
Зеленский – премьеру Нидерландов: Двигаемся вместе вперед
Фото: ЕРА

17 января президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Нидерланды за готовность предоставить Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

"Благодарен премьер-министру Нидерландов Марку Рютте за намерение передать Украине ЗРК Patriot. Это весомое усиление украинской ПВО, защита наших городов и граждан от ракетного террора РФ", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит "действенную поддержку со стороны правительства Нидерландов в противодействии агрессору".

"Двигаемся вместе вперед, к совместной победе", – заявил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте заявил 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом.

Рютте 16 января говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора Зеленский поблагодарил Нидерланды "за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО".

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

4 января Кулеба заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Нидерланды, война, ПВО, военная помощь, Марк Рютте, Владимир Зеленский, война России против Украины, ЗРК Patriot
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