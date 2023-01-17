"Весомое усиление". Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за намерение предоставить Украине ЗРК Patriot

"Благодарен премьер-министру Нидерландов Марку Рютте за намерение передать Украине ЗРК Patriot. Это весомое усиление украинской ПВО, защита наших городов и граждан от ракетного террора РФ", – написал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит "действенную поддержку со стороны правительства Нидерландов в противодействии агрессору".

"Двигаемся вместе вперед, к совместной победе", – заявил президент Украины.

Вдячний Прем’єр-міністру * @MinPres за намір передати Україні ЗРК Patriot. Це вагоме посилення * ППО, захист наших міст і громадян від ракетного терору РФ. Цінуємо дієву підтримку з боку уряду Нідерландів у протидії агресору! Рухаємося разом уперед, до спільної перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 17, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте заявил 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом.

Рютте 16 января говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора Зеленский поблагодарил Нидерланды "за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО".