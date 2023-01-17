"Весомое усиление". Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за намерение предоставить Украине ЗРК Patriot

"Благодарен премьер-министру Нидерландов Марку Рютте за намерение передать Украине ЗРК Patriot. Это весомое усиление украинской ПВО, защита наших городов и граждан от ракетного террора РФ", – написал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина ценит "действенную поддержку со стороны правительства Нидерландов в противодействии агрессору".
"Двигаемся вместе вперед, к совместной победе", – заявил президент Украины.
Вдячний Прем’єр-міністру * @MinPres за намір передати Україні ЗРК Patriot. Це вагоме посилення * ППО, захист наших міст і громадян від ракетного терору РФ. Цінуємо дієву підтримку з боку уряду Нідерландів у протидії агресору! Рухаємося разом уперед, до спільної перемоги!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 17, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте заявил 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом.
Рютте 16 января говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора Зеленский поблагодарил Нидерланды "за готовность и дальше работать над укреплением украинской ПВО".
США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.
В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot.
По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".
4 января Кулеба заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.
В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.