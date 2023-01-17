Американцы обязались научить украинских военных управлять ЗРК Patriot за 10 недель – Резников

Он подчеркнул, что успехи Украины на поле боя были бы невозможны в том числе и без существенной помощи иностранных партнеров ресурсами.

"Надо всегда уметь говорить "спасибо". Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого – миллиард долларов, а минимальная подготовка составляет 10 месяцев. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят через 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", – сказал министр.

Резников выразил уверенность, что 2023 год станет годом победы Украины и ее союзников.

"Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они смакуют это слово... Так называемый клуб "Рамштайн" – это более 50 стран. Все они говорят: "Мы с вами до конца, и концом мы считаем вашу победу на поле боя", – это очень важно", – добавил Резников.

В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев. 16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ.

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинские военные смогут довольно быстро освоить системы Patriot, так как в них "многое автоматизировано, отброшено много человеческого фактора". "Переучиться на эти комплексы не является большой проблемой. Хотя для этого и необходимо некоторое время", – отмечал спикер ВС ВСУ.