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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американцы обязались научить украинских военных управлять ЗРК Patriot за 10 недель – Резников

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По словам Резникова, обычно подготовка к управлению комплексами Patriot составляет 10 месяцев
По словам Резникова, обычно подготовка к управлению комплексами Patriot составляет 10 месяцев
Фото: armyinform.com.ua

Американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с работниками критической инфраструктуры, сообщает портал Минобороны "АрміяInform".

Он подчеркнул, что успехи Украины на поле боя были бы невозможны в том числе и без существенной помощи иностранных партнеров ресурсами.

"Надо всегда уметь говорить "спасибо". Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого – миллиард долларов, а минимальная подготовка составляет 10 месяцев. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят через 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", – сказал министр. 

Резников выразил уверенность, что 2023 год станет годом победы Украины и ее союзников.

"Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они смакуют это слово... Так называемый клуб "Рамштайн" –  это более 50 стран. Все они говорят: "Мы с вами до конца, и концом мы считаем вашу победу на поле боя", –  это очень важно", – добавил Резников.

В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев. 16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. 

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинские военные смогут довольно быстро освоить системы Patriot, так как в них "многое автоматизировано, отброшено много человеческого фактора". "Переучиться на эти комплексы не является большой проблемой. Хотя для этого и необходимо некоторое время", – отмечал спикер ВС ВСУ.

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

4 января Кулеба заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

В тот же день стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

17 января 2023 года о намерении принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot заявили Нидерланды. 

Теги: США, ПВО, Алексей Резников, война России против Украины, учения, ЗРК Patriot, тренировка, контактная группа Рамштайн
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