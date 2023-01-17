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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 14 января выпустили по Киеву и области более 10 ракет С-400 из Брянской области России – Воздушные силы ВСУ

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Игнат рассказал, что 14 января по Киеву оккупанты выпустили более 10 ракет С-400
Игнат рассказал, что 14 января по Киеву оккупанты выпустили более 10 ракет С-400
Фото: mediacentr.org.ua

Ракетный удар по Киеву и Киевской области 14 января был нанесен с территории РФ, подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "5 канала" и в комментарии "Украинской правде".

Игнат подчеркнул, что 14 января российские войска впервые ударили таким видом вооружения по Киеву. Запуск ракет производился из Брянской области РФ, которая граничит с Украиной.

Игнат уточнил, что по Киеву и области 14 января россияне выпустили более 10 таких зенитных ракет, которые летели по баллистической траектории.

Представитель Воздушных сил напомнил, что украинская ПВО пока не имеет средств, способных перехватить такие ракеты. В то же время, по словам Игната, силы обороны Украины работают над противодействием таким ударам оккупантов.

По его словам, вся прифронтовая честь территории Украины уже полгода находится под ударом подобных ракет (С-300), поэтому, по сути, "ничего не изменилось".

"Изменилось только направление, с которого они впервые это сделали, – Брянская область. И довольно-таки с большой дальности. С-400 бьет на более 200 км. Надо понимать, что и оттуда есть угроза, поэтому надо принимать определенные меры противодействия. Там у противника немного вариантов, где их размещать. Не буду говорить, что там надо делать, но шаги по этому поводу уже делаются", – заверил Игнат.

Контекст:

Утром 14 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. В результате ракетного удара в Голосеевском районе возник пожар, он ликвидирован, пострадавших, по информации мэра, нет.

Объект критической инфраструктуры, склад, гараж и два легковых автомобиля получили повреждения вследствие российской ракетной атаки по Киеву, уточнили в Киевской городской военной администрации. Также в результате утренней ракетной атаки 14 января пострадала жилая застройка (18 частных домов) в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется. Позднее он допустил, что оккупанты могли атаковать столицу Украины дальнобойными модификациями зенитных ракет С-300 либо С-400 с территории России.

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