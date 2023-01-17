Оккупанты 14 января выпустили по Киеву и области более 10 ракет С-400 из Брянской области России – Воздушные силы ВСУ

Игнат подчеркнул, что 14 января российские войска впервые ударили таким видом вооружения по Киеву. Запуск ракет производился из Брянской области РФ, которая граничит с Украиной.

Игнат уточнил, что по Киеву и области 14 января россияне выпустили более 10 таких зенитных ракет, которые летели по баллистической траектории.

Представитель Воздушных сил напомнил, что украинская ПВО пока не имеет средств, способных перехватить такие ракеты. В то же время, по словам Игната, силы обороны Украины работают над противодействием таким ударам оккупантов.

По его словам, вся прифронтовая честь территории Украины уже полгода находится под ударом подобных ракет (С-300), поэтому, по сути, "ничего не изменилось".

"Изменилось только направление, с которого они впервые это сделали, – Брянская область. И довольно-таки с большой дальности. С-400 бьет на более 200 км. Надо понимать, что и оттуда есть угроза, поэтому надо принимать определенные меры противодействия. Там у противника немного вариантов, где их размещать. Не буду говорить, что там надо делать, но шаги по этому поводу уже делаются", – заверил Игнат.