У России остается много ракет С-300. В Воздушных силах рассказали, как можно им противостоять

"Противник начал применять все чаще С-300, а также, возможно, и С-400, по наземным целям. Это зенитные ракеты, предназначенные для противовоздушной обороны, для сбития воздушных целей, в частности аэродинамических целей – самолеты, крылатые ракеты и БПЛА. Их все чаще используют – от Харькова до Николаевской области. И видим, что били ими по Киеву. Это свидетельствует о том, что мало у них баллистики, у них осталось меньше сотни "Искандеров", это данные ГУР", – сказал Игнат.

Он отметил, что ракет С-300, которые представляют большую угрозу, изготовлено много и они есть на складах, поэтому РФ старается чаще использовать именно их. Что касается С-400, это новый российский комплекс, которым в РФ очень гордятся, отметил Игнат. Он считает, что россияне будут меньше его применять, хотя дальность этого комплекса – сотни километров.

"Понятно, что у нас не будет столько систем западного образца, как Patriot, Pac 3 или SAMP/T, для того, чтобы сбивать все С-300 в воздухе. Их нужно уничтожать на позициях, откуда они наносят удары. На востоке это до 150 км. Их нужно уничтожать ракетами HARM или другими средствами – доставать и уничтожать на тех позициях, откуда наносятся удары", – отметил Игнат.