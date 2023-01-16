У России остается много ракет С-300. В Воздушных силах рассказали, как можно им противостоять

"Противник начал применять все чаще С-300, а также, возможно, и С-400, по наземным целям. Это зенитные ракеты, предназначенные для противовоздушной обороны, для сбития воздушных целей, в частности аэродинамических целей – самолеты, крылатые ракеты и БПЛА. Их все чаще используют – от Харькова до Николаевской области. И видим, что били ими по Киеву. Это свидетельствует о том, что мало у них баллистики, у них осталось меньше сотни "Искандеров", это данные ГУР", – сказал Игнат.
Он отметил, что ракет С-300, которые представляют большую угрозу, изготовлено много и они есть на складах, поэтому РФ старается чаще использовать именно их. Что касается С-400, это новый российский комплекс, которым в РФ очень гордятся, отметил Игнат. Он считает, что россияне будут меньше его применять, хотя дальность этого комплекса – сотни километров.
"Понятно, что у нас не будет столько систем западного образца, как Patriot, Pac 3 или SAMP/T, для того, чтобы сбивать все С-300 в воздухе. Их нужно уничтожать на позициях, откуда они наносят удары. На востоке это до 150 км. Их нужно уничтожать ракетами HARM или другими средствами – доставать и уничтожать на тех позициях, откуда наносятся удары", – отметил Игнат.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.
По оценкам Пентагона 13 декабря, собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России должно было хватить до начала 2023 года.
Россия продолжает производить ракеты типа "Искандер", "Калибр" и Х-101, но не такими темпами, чтобы часто осуществлять массированные атаки, заявил Игнат 26 декабря.
4 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий заявил, что у России осталось 60 "Калибров" при возможностях производства не более 20 таких ракет в месяц.