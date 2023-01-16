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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России остается много ракет С-300. В Воздушных силах рассказали, как можно им противостоять

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В командовании Воздушных сил прокомментировали участившееся использование Россией С-300
В командовании Воздушных сил прокомментировали участившееся использование Россией С-300
Фото: wikipedia.org

Применение Россией комплексов С-300 и С-400 для обстрелов украинских городов говорит о том, что у россиян осталось мало баллистических ракет. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Media Center Ukraine 16 января, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV.

"Противник начал применять все чаще С-300, а также, возможно, и С-400, по наземным целям. Это зенитные ракеты, предназначенные для противовоздушной обороны, для сбития воздушных целей, в частности аэродинамических целей – самолеты, крылатые ракеты и БПЛА. Их все чаще используют – от Харькова до Николаевской области. И видим, что били ими по Киеву. Это свидетельствует о том, что мало у них баллистики, у них осталось меньше сотни "Искандеров", это данные ГУР", – сказал Игнат.

Он отметил, что ракет С-300, которые представляют большую угрозу, изготовлено много и они есть на складах, поэтому РФ старается чаще использовать именно их. Что касается С-400, это новый российский комплекс, которым в РФ очень гордятся, отметил Игнат. Он считает, что россияне будут меньше его применять, хотя дальность этого комплекса – сотни километров.

"Понятно, что у нас не будет столько систем западного образца, как Patriot, Pac 3 или SAMP/T, для того, чтобы сбивать все С-300 в воздухе. Их нужно уничтожать на позициях, откуда они наносят удары. На востоке это до 150 км. Их нужно уничтожать ракетами HARM или другими средствами – доставать и уничтожать на тех позициях, откуда наносятся удары", – отметил Игнат.

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

По оценкам Пентагона 13 декабря, собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России должно было хватить до начала 2023 года. 

Россия продолжает производить ракеты типа "Искандер", "Калибр" и Х-101, но не такими темпами, чтобы часто осуществлять массированные атаки, заявил Игнат 26 декабря.

 4 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий заявил, что у России осталось 60 "Калибров" при возможностях производства не более 20 таких ракет в месяц. 

Теги: ПВО, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Юрий Игнат
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