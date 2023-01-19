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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Просто помогите". Зеленский рассказал о "слабых местах" Украины

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Зеленский заявил, что Украина по-прежнему нуждается в серьезном усилении ПВО, чтобы защититься от российских ударов по инфраструктуре
Зеленский заявил, что Украина по-прежнему нуждается в серьезном усилении ПВО, чтобы защититься от российских ударов по инфраструктуре
Фото: president.gov.ua

Украина прежде всего нуждается в поставках от партнеров систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты гражданских объектов и объектов энергетической инфраструктуры от атак вражеских ракет и дронов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, выступая по видеосвязи 19 января перед участниками "Украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Запись выступления украинского лидера опубликована в YouТube на канале Victor Pinchuk Foundation.

"Украине нужно защищать наши слабые места. Защищать те места вместе с партнерами, куда бьет враг. Air Defense System (системы ПВО. – "ГОРДОН") – это слабое место у нас. По нам бьют иранские дроны – и уже не десятки, мы уже видим сотни. Сейчас россияне готовятся применить еще один пакет [дронов-камикадзе], я не знаю, на сколько дней, недель или месяцев они хотят это растянуть", – отметил глава государства.

Он добавил, что Украина может противостоять России, отбивать массированные атаки и знает, сколько для этого нужно. Зеленский добавил, что партнеры Украины знают энергетическую инфраструктуру и все места, куда может бить Россия, чтобы устроить очередной блэкаут, и которые требуется защитить.

Зеленский также отметил, что защитники Украины должны получить вооружение, которое может работать на большее расстояние и позволит Вооруженным силам продвигаться на поле боя дальше.

"Мы говорим о временно оккупированных территориях, откуда летят сегодня вражеские ракеты, идет артиллерия. Например, Херсон, который мы деоккупировали: на другом берегу стоит артиллерия, оружие находится на таком расстоянии, до которого мы можем дотянуться абсолютно справедливо, чтобы защитить наших людей", – пояснил он.

Украинский лидер призывает партнеров помочь, не тратя время на дискуссии.

"Это не начало COVID-19, когда все искали вакцину. Вакцина против российской тирании, вакцина против этого оружия есть, она известна. Есть письмо государств, в которых это [перечисляется], есть конкретное письмо от нас, что нам нужно. Хотите помочь – помогите. Без диалога. Просто помогите", – подчеркнул украинский лидер.

Контекст:

Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. 

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы HawkIRIS-TCrotaleNASAMS и Aspide.

Кроме того, в США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot и начали обучение украинских военнослужащих работе с этой системой. 5 января стало известно, что батарею Patriot Украине передаст Германия. 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды также намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot. Зеленский отметил, что Украине обещаны уже три батареи Patriot, "и это только начало".

Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников. С сентября Воздушным силам (ВС) ВСУ удалось уничтожить более тысячи ракет и дронов-камикадзе, которые россияне выпустили по Украине, заявил 6 января командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

30 декабря 2022 года Зеленский заявлял, что украинская ПВО "стала сильнее, чем когда-либо", а в 2023 году она может стать "мощнейшей в Европе".

Теги: Россия, Украина, Всемирный экономический форум, ПВО, военная помощь, беспилотники, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, ПРО, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Воздушные силы Украины, ЗРК Patriot, российские оккупанты, NASAMS, дрон-камикадзе
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