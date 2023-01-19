"Просто помогите". Зеленский рассказал о "слабых местах" Украины

Зеленский заявил, что Украина по-прежнему нуждается в серьезном усилении ПВО, чтобы защититься от российских ударов по инфраструктуре Фото: president.gov.ua

"Украине нужно защищать наши слабые места. Защищать те места вместе с партнерами, куда бьет враг. Air Defense System (системы ПВО. – "ГОРДОН") – это слабое место у нас. По нам бьют иранские дроны – и уже не десятки, мы уже видим сотни. Сейчас россияне готовятся применить еще один пакет [дронов-камикадзе], я не знаю, на сколько дней, недель или месяцев они хотят это растянуть", – отметил глава государства.

Он добавил, что Украина может противостоять России, отбивать массированные атаки и знает, сколько для этого нужно. Зеленский добавил, что партнеры Украины знают энергетическую инфраструктуру и все места, куда может бить Россия, чтобы устроить очередной блэкаут, и которые требуется защитить.

Зеленский также отметил, что защитники Украины должны получить вооружение, которое может работать на большее расстояние и позволит Вооруженным силам продвигаться на поле боя дальше.

"Мы говорим о временно оккупированных территориях, откуда летят сегодня вражеские ракеты, идет артиллерия. Например, Херсон, который мы деоккупировали: на другом берегу стоит артиллерия, оружие находится на таком расстоянии, до которого мы можем дотянуться абсолютно справедливо, чтобы защитить наших людей", – пояснил он.

Украинский лидер призывает партнеров помочь, не тратя время на дискуссии.

"Это не начало COVID-19, когда все искали вакцину. Вакцина против российской тирании, вакцина против этого оружия есть, она известна. Есть письмо государств, в которых это [перечисляется], есть конкретное письмо от нас, что нам нужно. Хотите помочь – помогите. Без диалога. Просто помогите", – подчеркнул украинский лидер.