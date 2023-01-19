"Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в мировой истории". Зеленский заявил, что президент страны-оккупанта выкопал пропасть между Россией и Украиной

"Пропасть между нашими странами большая, глубокая, но мы все должны понимать, что пропасть эта – она не искусственная. Они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в мировой истории", – сказал Зеленский.
Украинский лидер сомневается, что отношения между странами удастся нормализовать даже в случае добровольного ухода РФ с территории Крыма и из всех остальных регионов Украины, которые она оккупировала с 2014 года.
"Никто не говорит, что можно вернуть отношения [между Украиной и РФ], но они [россияне] могут сохранить жизнь своих людей. Я не то что думаю об их жизни – я считаю, что это их жизнь, общество и будущее", – добавил Зеленский.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Затем Россия в результате вторжения на Донбасс оккупировала часть украинских территорий в 2014-2015 годах, поставив руководить ими боевиков "ЛДНР".
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" И до, и после этого вторжения он неоднократно ставил под сомнение суверенитет Украины. Блицкриг, который планировал Путин, провалился, однако России удалось оккупировать еще часть украинских территорий, в том числе обеспечить "сухопутный коридор" в Крым по территории Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Российский президент постоянно изобретает новые причины, чтобы оправдать начатую им российскую агрессию. 18 января Путин, в частности, заявил, что он начал полномасштабную войну против Украины в 2022-м, чтобы якобы "прекратить войну" на Донбассе (которую Россия же и начала в 2014 году).
Путин заявляет, что переговоры о завершении войны возможны только в случае, если Украина согласится с "новыми реалиями". Такими "реалиями" в Кремле называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.