"Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в мировой истории". Зеленский заявил, что президент страны-оккупанта выкопал пропасть между Россией и Украиной

"Пропасть между нашими странами большая, глубокая, но мы все должны понимать, что пропасть эта – она не искусственная. Они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в мировой истории", – сказал Зеленский.

Украинский лидер сомневается, что отношения между странами удастся нормализовать даже в случае добровольного ухода РФ с территории Крыма и из всех остальных регионов Украины, которые она оккупировала с 2014 года.



"Никто не говорит, что можно вернуть отношения [между Украиной и РФ], но они [россияне] могут сохранить жизнь своих людей. Я не то что думаю об их жизни – я считаю, что это их жизнь, общество и будущее", – добавил Зеленский.