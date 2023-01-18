Первая леди Украины в Давосе передала послание Зеленского для Си Цзиньпина

Зеленская выступила на форуме в Давосе, представив украинскую формулу мира Фото: Олена Зеленська / Facebook

Об этом Зеленская заявила 17 января во время выступления на открытии форума, видео которого было обнародовано на странице первой леди Украины в Facebook.

По словам Зеленской, она намеревалась передать вице-премьеру Госсовета Китая Лю Хэ письмо для Си Цзиньпина. Первая леди также сказала, что у нее есть письма для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе. В посланиях идет речь о путях прекращения войны, развязанной Россией в Украине.

Во время своего выступления в Давосе Зеленская представила украинскую формулу мира из 10 пунктов, которая, в частности, включает восстановление территориальной целостности Украины, возвращение всех военнопленных и депортированных, удерживаемых в России. Она отметила, что Украина уже получила положительные ответы от многих стран, которые готовы сотрудничать ради реализации формулы мира.

"Мир в нашем понимании не равен перемирию. Чтобы смогли вернуться домой наши люди, разбросанные по миру. Чтобы с фронта вернулись родители, сыновья и дочери. Чтобы снова воссоединились семьи, разъединенные войной. Единство – то, что возвращает мир", – подчеркнула она.

Зеленская призвала делегатов форума и их страны предпринять все возможное для окончания войны. Отдельный пункт украинской формулы мира – вывод российских войск со всей территории Украины, напомнила она.

"Вы все знаете, что российская агрессия никогда не предназначалась для того, чтобы останавливаться у границ Украины. Эта война может продвинуться вперед и спровоцировать более масштабные кризисы, если Украина проиграет", – отметила первая леди.

Она подчеркнула, что глобальные последствия этой войны будут еще ужаснее, если Украина потерпит поражение.

Также Зеленская обнародовала в Facebook отчеты о встречах с фон дер Ляйен и Берсе, которые уже состоялись в Давосе.

В рассказе об этих встречах первая леди Украины отдельно о передаче писем от Зеленского не упоминала.

Зеленский в Telegram поблагодарил первую леди Украины за выступление в Давосе.

"Всемирный экономический форум в Давосе. Правда о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать... Спасибо Елене, что представила украинскую формулу мира", – написал глава государства.

Он напомнил, что украинская формула мира содержит 10 пунктов, которые смогут сделать жизнь Украины и всего мира безопасной и справедливой.

16–20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Тема форума в Давосе 2023 года – "Сотрудничество во фрагментированном мире".