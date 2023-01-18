Первая леди Украины в Давосе передала послание Зеленского для Си Цзиньпина

Об этом Зеленская заявила 17 января во время выступления на открытии форума, видео которого было обнародовано на странице первой леди Украины в Facebook.
По словам Зеленской, она намеревалась передать вице-премьеру Госсовета Китая Лю Хэ письмо для Си Цзиньпина. Первая леди также сказала, что у нее есть письма для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе. В посланиях идет речь о путях прекращения войны, развязанной Россией в Украине.
Во время своего выступления в Давосе Зеленская представила украинскую формулу мира из 10 пунктов, которая, в частности, включает восстановление территориальной целостности Украины, возвращение всех военнопленных и депортированных, удерживаемых в России. Она отметила, что Украина уже получила положительные ответы от многих стран, которые готовы сотрудничать ради реализации формулы мира.
"Мир в нашем понимании не равен перемирию. Чтобы смогли вернуться домой наши люди, разбросанные по миру. Чтобы с фронта вернулись родители, сыновья и дочери. Чтобы снова воссоединились семьи, разъединенные войной. Единство – то, что возвращает мир", – подчеркнула она.
Зеленская призвала делегатов форума и их страны предпринять все возможное для окончания войны. Отдельный пункт украинской формулы мира – вывод российских войск со всей территории Украины, напомнила она.
"Вы все знаете, что российская агрессия никогда не предназначалась для того, чтобы останавливаться у границ Украины. Эта война может продвинуться вперед и спровоцировать более масштабные кризисы, если Украина проиграет", – отметила первая леди.
Она подчеркнула, что глобальные последствия этой войны будут еще ужаснее, если Украина потерпит поражение.
Также Зеленская обнародовала в Facebook отчеты о встречах с фон дер Ляйен и Берсе, которые уже состоялись в Давосе.
В рассказе об этих встречах первая леди Украины отдельно о передаче писем от Зеленского не упоминала.
Зеленский в Telegram поблагодарил первую леди Украины за выступление в Давосе.
"Всемирный экономический форум в Давосе. Правда о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать... Спасибо Елене, что представила украинскую формулу мира", – написал глава государства.
Он напомнил, что украинская формула мира содержит 10 пунктов, которые смогут сделать жизнь Украины и всего мира безопасной и справедливой.
16–20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Тема форума в Давосе 2023 года – "Сотрудничество во фрагментированном мире".
15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.