Премьер Финляндии: РФ не начала бы войну против Украины, если она была бы членом НАТО. Я не вижу другого выхода, кроме победы Украины

Уверенность в этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин, ее цитирует Politico.
Во время выступления Марин задала вопрос, "должна ли Украина уже быть членом НАТО". Тогда "не было бы войны в Украине", и поэтому Финляндия и Швеция "также ратифицируют членство в НАТО", добавила премьер.
По словам Марин, в 2014 году, когда Россия напала на Крым, Европе и ее союзникам следовало бы действовать более жестко. Она добавила, что из этого нужно "извлечь уроки".
"Мы не знаем, когда закончится война, но мы должны сделать так, чтобы украинцы победили. Я не вижу другого выхода", – сказала Марин во время интервью в рамках форума, его отрывок опубликован в Twitter корреспондента Bloomberg Марии Тадео.
По мнению Марин, "другие страны очень внимательно следят за тем, что сейчас происходит в Украине".
"И если Россия победит, то это пошлет сигнал о том, что вы можете вторгнуться в другую страну, вы можете напасть на другую страну и вы можете получить от этого выгоду", – подчеркнула премьер Финляндии.
From Davos, Finland’s PM Sanna Marin says «we don’t know when the war ends - but Ukraine has to win. I don’t see another choice.» pic.twitter.com/EapDkqbAP6— Maria Tadeo (@mariatad) January 17, 2023
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.