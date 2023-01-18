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Премьер Финляндии: РФ не начала бы войну против Украины, если она была бы членом НАТО. Я не вижу другого выхода, кроме победы Украины

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Другие страны очень внимательно следят за тем, что сейчас происходит в Украине, отметила Марин
Другие страны очень внимательно следят за тем, что сейчас происходит в Украине, отметила Марин
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не начал бы полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, если бы страна была членом Североатлантического союза.

Уверенность в этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин, ее цитирует Politico.

Во время выступления Марин задала вопрос, "должна ли Украина уже быть членом НАТО". Тогда "не было бы войны в Украине", и поэтому Финляндия и Швеция "также ратифицируют членство в НАТО", добавила премьер.

По словам Марин, в 2014 году, когда Россия напала на Крым, Европе и ее союзникам следовало бы действовать более жестко. Она добавила, что из этого нужно "извлечь уроки".

"Мы не знаем, когда закончится война, но мы должны сделать так, чтобы украинцы победили. Я не вижу другого выхода", – сказала Марин во время интервью в рамках форума, его отрывок опубликован в Twitter корреспондента Bloomberg Марии Тадео.

По мнению Марин, "другие страны очень внимательно следят за тем, что сейчас происходит в Украине".

"И если Россия победит, то это пошлет сигнал о том, что вы можете вторгнуться в другую страну, вы можете напасть на другую страну и вы можете получить от этого выгоду", – подчеркнула премьер Финляндии.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Всемирный экономический форум, Швеция, Давос, Финляндия, война России против Украины, премьер-министр, членство, Санна Марин
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