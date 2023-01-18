Премьер Финляндии: РФ не начала бы войну против Украины, если она была бы членом НАТО. Я не вижу другого выхода, кроме победы Украины

Другие страны очень внимательно следят за тем, что сейчас происходит в Украине, отметила Марин Фото: EPA

Уверенность в этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин, ее цитирует Politico.

Во время выступления Марин задала вопрос, "должна ли Украина уже быть членом НАТО". Тогда "не было бы войны в Украине", и поэтому Финляндия и Швеция "также ратифицируют членство в НАТО", добавила премьер.

По словам Марин, в 2014 году, когда Россия напала на Крым, Европе и ее союзникам следовало бы действовать более жестко. Она добавила, что из этого нужно "извлечь уроки".

"Мы не знаем, когда закончится война, но мы должны сделать так, чтобы украинцы победили. Я не вижу другого выхода", – сказала Марин во время интервью в рамках форума, его отрывок опубликован в Twitter корреспондента Bloomberg Марии Тадео.

По мнению Марин, "другие страны очень внимательно следят за тем, что сейчас происходит в Украине".

"И если Россия победит, то это пошлет сигнал о том, что вы можете вторгнуться в другую страну, вы можете напасть на другую страну и вы можете получить от этого выгоду", – подчеркнула премьер Финляндии.