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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Необходимо как можно скорее формализовать то, что уже давно стало фактом

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Кулеба: Мы становимся самой мощной военной силой на восточном фланге НАТО
Кулеба: Мы становимся самой мощной военной силой на восточном фланге НАТО
Фото: ЕРА

Украина как можно скорее должна стать полноправным членом НАТО, поскольку уже сейчас обеспечивает безопасность восточного фланга Альянса. Об этом в опубликованном 13 января интервью чешскому изданию Denik заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина уже является де-факто донором безопасности всего Североатлантического альянса. Мы защищаем евроатлантическое пространство и становимся самой мощной военной силой на восточном фланге НАТО. Трудно представить эффективную защиту евроатлантической безопасности без Украины, ее военного потенциала, сильной и опытной армии, украинского военно-промышленного комплекса и стратегического положения нашей страны", – сказал Кулеба.

Он отметил, что членство Украины в НАТО будет выгодно и для нее, и для стран – членов Альянса.

"Убеждены, что необходимо как можно скорее формализовать то, что уже давно стало фактом: Украина является неотъемлемой и значимой частью евроатлантического сообщества, что значительно укрепляет коллективные возможности НАТО и обороноспособность Альянса. Полноправное членство нашей страны в НАТО откроет новые возможности для Украины и его государств-членов", – подчеркнул министр.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО"Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, переговоры, оборона, Дмитрий Кулеба, членство
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