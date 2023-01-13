Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Необходимо как можно скорее формализовать то, что уже давно стало фактом

"Украина уже является де-факто донором безопасности всего Североатлантического альянса. Мы защищаем евроатлантическое пространство и становимся самой мощной военной силой на восточном фланге НАТО. Трудно представить эффективную защиту евроатлантической безопасности без Украины, ее военного потенциала, сильной и опытной армии, украинского военно-промышленного комплекса и стратегического положения нашей страны", – сказал Кулеба.

Он отметил, что членство Украины в НАТО будет выгодно и для нее, и для стран – членов Альянса.

"Убеждены, что необходимо как можно скорее формализовать то, что уже давно стало фактом: Украина является неотъемлемой и значимой частью евроатлантического сообщества, что значительно укрепляет коллективные возможности НАТО и обороноспособность Альянса. Полноправное членство нашей страны в НАТО откроет новые возможности для Украины и его государств-членов", – подчеркнул министр.