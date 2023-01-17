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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Я разговариваю с Зеленским по-польски, он – по-украински, и мы понимаем. Особенно в вопросе, куда должен пойти "русский военный корабль"

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Дуда призвал всех обратить внимание на российские преступления
Дуда призвал всех обратить внимание на российские преступления
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда выступил с речью о преступлениях РФ в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января. Об этом сообщает канцелярия польского президента.

По словам Дуды, очень важно показать всем участникам форума и всему миру правду о вторжении России в Украину и о том, как россияне вели себя во время войны.

"Очень часто, когда я разговариваю с президентом Владимиром Зеленским, он говорит по-украински, я – по-польски, и мы понимаем друг друга, особенно когда говорим, куда должен пойти русский военный корабль. Но, говоря серьезно – а ситуация серьезная, – очень часто мы говорим, что виновные в военных преступлениях в Украине, в том, что происходит сегодня на украинской земле, в украинских селах, в том, что произошло в Буче и других местах, должны быть привлечены к уголовной ответственности. И что эта уголовная ответственность должна быть применена", – сказал Дуда.

Он заявил, что все должны увидеть доказательства российских преступлений, чтобы понять, за что преследуют преступников РФ.

"Их преследуют по очень простой причине: точно так же, как до сих пор преследуют нацистских военных преступников времен Второй мировой войны, как преступников, совершивших преступления во время войны, до сих пор преследуют в странах бывшей Югославии, как преступников преследуют во многих в других местах. Эту ответственность надо навязать. Для чего? Чтобы все, кто хоть немного думает о совершении военных преступлений, знали, что они будут привлечены к ответственности", – сказал он.

Дуда отметил, что часто мир не хочет этого видеть и "отворачивает голову". Но, по его словам, нужно понять, что это не деликатная война ХХІ века или война компьютерных технологий, а жестокая, страшная война, в которой люди гибнут, теряют все средства к существованию, теряют надежду.

"Россиян надо остановить. Эта война может закончиться только одним образом: россияне будут побеждены, вытеснены из Украины. И мы должны сделать все, чтобы это произошло. А те, кто совершает военные преступления, должны быть наказаны", – подчеркнул президент Польши.

Он пообещал, что Польша не только будет давать приют беженцам от войны, но и поможет восстановить Украину после войны.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире после США по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

11 января Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. 

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

Расследование военных преступлений РФ в Украине проводит 21 страна, сообщил глава Евроюста Ладислав Хамран в интервью от 10 января.

Теги: Россия, Польша, Всемирный экономический форум, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины, военное преступление
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