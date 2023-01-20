Резников приехал на базу Рамштайн и пообещал "отличные новости" для ВСУ

Министр поделился фото, на котором показал стенд с шевронами украинских подразделений. Он отметил, что они символизируют международную поддержку Украины.
"Рамштайн-8" обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлением!" – отметил Резников.
Министр отметил, что украинские шевроны на стенде авиабазы Рамштайн – это еще одно доказательство "успехов Украины на пути к интеграции в НАТО".
Chevrons of * military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for * More proof of Ukraine's strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for * soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023
20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи. Оно, как ожидает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина активно готовится к новой встрече "Рамштайна", перед проведением которого "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия".
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".