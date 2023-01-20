Резников приехал на базу Рамштайн и пообещал "отличные новости" для ВСУ

Министр поделился фото, на котором показал стенд с шевронами украинских подразделений. Он отметил, что они символизируют международную поддержку Украины.

"Рамштайн-8" обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлением!" – отметил Резников.

Министр отметил, что украинские шевроны на стенде авиабазы Рамштайн – это еще одно доказательство "успехов Украины на пути к интеграции в НАТО".

Chevrons of * military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for * More proof of Ukraine's strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for * soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023

20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи. Оно, как ожидает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина активно готовится к новой встрече "Рамштайна", перед проведением которого "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия".