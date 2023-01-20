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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников приехал на базу Рамштайн и пообещал "отличные новости" для ВСУ

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Резников ожидает от восьмого "Рамштайна" хороших новостей для ВСУ
Резников ожидает от восьмого "Рамштайна" хороших новостей для ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на авиабазу ВВС США Рамштайн в Германии для участия в заседании контактной группы по оказанию Украине военной помощи. Об этом глава МО Украины написал 20 января в Twitter.

Министр поделился фото, на котором показал стенд с шевронами украинских подразделений. Он отметил, что они символизируют международную поддержку Украины.

"Рамштайн-8" обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлением!" – отметил Резников.

Министр отметил, что украинские шевроны на стенде авиабазы Рамштайн – это еще одно доказательство "успехов Украины на пути к интеграции в НАТО".

20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи. Оно, как ожидает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. В частности, по данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина  активно готовится к новой встрече "Рамштайна", перед проведением которого "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия".

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

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